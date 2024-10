Kyle Lowry ravi d’accueillir Caleb Martin à Philadelphie

Coéquipiers à Miami entre 2021 et 2024, Caleb Martin et Kyle Lowry se côtoieront maintenant chez les Sixers, puisque le premier y a signé durant l’été, rejoignant le second qui s’y était engagé pendant l’hiver.

Une réunion qui enchante les deux intéressés et Kyle Lowry ne doute pas que l’état d’esprit de Caleb Martin lui permettra d’avoir « une influence phénoménale » sur sa nouvelle équipe.

« Quand il est arrivé à Miami, il était en « two-way contract », puis il a obtenu un contrat normal, puis un autre et encore un autre. Ça démontre juste sa capacité d’adaptation et tout le travail acharné qu’il fournit » détaillait le meneur de 38 ans, lors du « media day ». « Il ne se contente pas de faire une ou deux choses, il n’en est jamais satisfait, il essaie toujours de pousser au niveau suivant et je pense qu’il a encore des choses à prouver. Il va se battre, il va apporter du caractère, de la voix. Il ne reculera devant personne et il dira les choses telles qu’elles sont. »

Deux soldats qui se comprennent

Du côté de Caleb Martin, on ne peut également que mentionner tout le bien que lui évoque le vétéran Kyle Lowry, avec lequel il partage des similitudes et avec lequel il a notamment atteint les Finals 2023.

« Nous avons une superbe relation » a reconnu l’ailier de 29 ans (en concurrence avec Guerschon Yabusele). « J’ai beaucoup appris de lui à Miami, en peu de temps. Il sait quoi faire pour gagner. Son QI basket est très élevé et il connaît le jeu. J’ai vu l’impact qu’il a eu, immédiatement, quand il est passé de Miami à Philadelphie en cours de saison. Il pèse positivement sur ses équipes. C’est assurément quelqu’un de qui on peut beaucoup apprendre, on apprécie être dans la même équipe que lui. »

Avec la « polyvalence [qu’il] apporte » des deux côtés du terrain, Caleb Martin ne devrait en tout cas pas avoir de mal à s’intégrer aux systèmes de Nick Nurse, après avoir évolué sous les ordres d’Erik Spoelstra.

« Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent évoluer à plusieurs postes, pas seulement moi, et je pense que c’est ce qui fait de nous une équipe dense » a expliqué, confiant, celui qui sort d’une saison à 10 points et 4 rebonds de moyenne. « Je vais parler davantage, comme je le faisais à Miami. Je ne suis pas beaucoup bavard hors des parquets, mais quand je joue, c’est différent. Je m’exprime beaucoup et j’aime trouver des solutions, collaborer avec mes coéquipiers. Je veux essayer de développer mon leadership. Ça va être ma sixième saison, je me suis retrouvé dans certaines situations, et je vais essayer de combiner tout ça et le mettre en place, qu’importe mon rôle. »

Caleb Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 18 18 44.0 54.1 81.0 0.6 1.6 2.1 1.3 1.8 0.7 0.8 0.4 6.2 2020-21 CHA 53 15 37.5 24.8 64.1 0.6 2.1 2.7 1.3 1.2 0.7 0.6 0.2 5.0 2021-22 MIA 60 23 50.7 41.3 76.3 1.2 2.7 3.8 1.1 1.7 1.0 0.9 0.5 9.2 2022-23 MIA 71 29 46.4 35.6 80.5 1.2 3.6 4.9 1.7 2.0 1.0 1.1 0.4 9.6 2023-24 MIA 64 27 43.1 34.9 77.8 1.2 3.2 4.4 2.2 2.0 0.7 1.2 0.5 10.0 Total 266 24 45.0 35.7 76.2 1.0 2.9 3.9 1.6 1.8 0.9 1.0 0.4 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.