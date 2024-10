Avec Guerschon Yabusele, les Sixers ont comblé un besoin

Et si Guerschon Yabusele passait du cinq du Real Madrid au cinq des Sixers… C’est possible puisque Nick Nurse n’a pas encore décidé qui débuterait aux côtés de Joel Embiid dans la raquette, et le Français a l’avantage d’être le seul véritable « ailier-fort » du groupe. « Je pense qu’on peut dire que c’était une très bonne pioche » explique le coach des Sixers à propos de Guerschon Yabusele. « On a regardé l’effectif pendant tout l’été, et on réfléchissait à se demander où il y avait un besoin. Je pense qu’il en avait un au poste 4, et c’est ce qu’il est. »

Ce qui intéresse Nick Nurse chez Guerschon Yabusele, c’est qu’il va permettre de varier les cinq. « C’est n’est pas un 3, et ce n’est pas vraiment un 5… On peut l’utiliser comme 5 dans du « small ball », mais c’est un 4, et il aura une bonne opportunité d’avoir un impact dans la rotation. »

L’essentiel, c’est que Guerschon Yabusele soit complémentaire de Joel Embiid, et qu’il profite des prises à deux pour sanctionner de loin. Comme en Equipe de France. « Embiid est agressif dans la peinture, il va attirer beaucoup de prises à deux… Donc quand il ressort la balle, je dois être capable de mettre des 3-points. Je pense que le tir à 3-points va m’être beaucoup utile cette saison. »

En NBA grâce à son dunk sur LeBron James ?

Et puis sur les ballons ressortis dans l’axe ou sur la ligne de fond, Guerschon Yabusele pourra toujours aller au dunk et offrir un « remake » de son « poster » sur LeBron James.

« C’était vraiment de la folie. Bien sûr, après le match, je n’y pensais pas… Je pensais à la défaite parce que je pense vraiment que nous aurions pu gagner ce match, donc j’étais un peu frustré. Et le lendemain, quand j’ai ouvert mes comptes sur les réseaux sociaux et tout le reste, c’est devenu vraiment fou. J’ai eu quelques bons dunks dans ma carrière, quelques beaux posters, mais celui-là, je ne savais pas qu’il allait exploser comme ça. Mes amis m’appelaient, m’envoyaient des messages, et j’ai l’impression que tout le monde l’a vu. Cela m’a vraiment aidé à être ici aujourd’hui. Mais d’une manière générale, le dunk était incroyable et c’était un super moment. »