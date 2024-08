Officiel : Guerschon Yabusele quitte le Real Madrid

Comme souvent, il restait quelques détails à régler entre Guerschon Yabusele et le Real Madrid avant d’officialiser son départ, et c’est chose faite. Dans un communiqué, le club madrilène écrit que les deux parties se sont entendues pour mettre fin au contrat du joueur : « Le Real Madrid veut exprimer sa gratitude et son affection pour les trois saisons au cours desquelles vous avez défendu notre maillot, avec lequel vous avez remporté 7 titres : 1 Coupe d’Europe, 2 Ligues, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupe d’Espagne. »

Même si le Real ne nomme pas sa nouvelle équipe, on sait depuis une dizaine de jours que le Français va débarquer aux Sixers. Médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Paris, Yabusele va s’engager pour une saison au salaire minimum, et ce choix va lui coûter cher puisqu’c’est lui qui va verser les deux-tiers de sa clause de sortie du Real Madrid, estimée à 2.5 millions de dollars.

Mathématiquement, l’ailier français va donc participer à hauteur de 1,650 million de dollars pour jouer aux Sixers, tandis que sa franchise versera 850 000 dollars. C’est le maximum qu’une franchise NBA puisse verser.

Il n’y a plus de Français au Real Madrid

« C’est maintenant à Guerschon de montrer qu’il peut aller chercher un contrat plus important la saison prochaine. C’est un choix sportif et non financier » avait prévenu son agent Olivier Mazet. « Avec ce qu’il a démontré ces dernières années en Euroligue et aux JO, il est à sa cote maximale sur le marché européen. Si ça se passe mal en NBA, il ne subira pas de dévaluation en Europe, bien au contraire ».

A noter qu’il n’y a plus aucun Français au Real après l’officialisation du départ de Yabusele puisque Fabien Causeur a rejoint l’Olimpia Milan, et Vincent Poirier est parti à l’Anadolu Efes.