Anthony Brossard rejoint bien Zaccharie Risacher à Atlanta

La vie est parfois faite d’opportunités immanquables. C’est notamment le cas pour Anthony Brossard, longtemps coach au centre de formation de l’ASVEL avant de suivre Zaccharie Risacher (19 ans), en qualité de coach individuel cette fois, à Bourg-en-Bresse dans son année pré-draft.

Selon nos informations, et comme pressenti dans nos colonnes juste après la Draft, Anthony Brossard – à la manière de ce que fait Jimmy Vérove avec Rayan Rupert à Portland – continuera le développement de « Risaz » chez les Hawks, sans être directement intégré au staff de la franchise.

Un accent français de plus en plus prononcé

« J’aimerais bien qu’il m’accompagne à Atlanta comme il l’a fait à Bourg-en-Bresse », expliquait Zaccharie Risacher à notre micro, juste après sa Draft. « On a créé quelque chose de bien qui m’a permis d’évoluer rapidement tout en gardant mon éthique de travail à mesure que les matchs s’enchaînaient. »

La franchise géorgienne prend ainsi de plus en plus l’accent français, avec Bryan George, membre de la cellule DAV (développement individuel, assistanat et vidéo) des Hawks et récemment promu deuxième assistant de l’équipe de France, et Jordan Sensi, scout des Hawks depuis la saison dernière, basé à Lyon.

