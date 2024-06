Anthony Brossard avec Zaccharie Risacher à Atlanta ?

Au milieu de la séance photo au cœur de l’Emory Sports Médecine Complex (le centre d’entraînement des Hawks) ce vendredi matin, Anthony Brossard et Zaccharie Risacher ont échangé un regard complice. Son entraîneur individuel à la JL Bourg lui a donné une petite tape sur le torse avant que « Risacz » lui lâche un petit sourire devant une trentaine de photographes et journalistes. Une instantanéité révélatrice de la complicité des deux hommes.

Arrivé jeudi matin en Géorgie au lendemain de la draft, le camp Risacher a entamé des discussions avec les Hawks pour poursuivre cette collaboration. « Ça en prend la bonne direction et si cela se concrétise, je serai à ses côtés la saison prochaine », explique Anthony Brossard à Basket USA.

Un contingent de l’ASVEL à Atlanta ?

Disciple de Pierre Murtin, le technicien de 38 ans possède une solide expérience de formateur. D’abord et surtout au centre de formation de l’ASVEL où il s’imaginait faire toute sa carrière avant de devenir l’entraîneur individuel de Zaccharie Risacher à la JL Bourg. « J’aimerais bien qu’il m’accompagne à Atlanta comme il l’a fait à Bourg-en-Bresse », abonde le principal intéressé. On a créé quelque chose de bien qui m’a permis d’évoluer rapidement tout en gardant mon éthique de travail à mesure que les matchs s’enchaînaient. »

Chez les Hawks, Anthony Brossard retrouverait ainsi deux de ses anciens collègues de l’ASVEL tous les deux arrivés l’an dernier à Atlanta : Bryan George, membre de la cellule DAV (développement individuel, assistanat et vidéo) du staff de Quin Snyder, et Jordan Sensi, toujours basé à Lyon et désormais scout pour la franchise géorgienne.

De notre envoyé spécial à Atlanta