Jimmy Butler doit apporter des réponses cette saison

Pat Riley a la mémoire courte et c’est une qualité nécessaire pour gravir et rester au sommet de la NBA, afin de ne jamais se reposer sur ses acquis. Un an après une qualification pour les Finals face aux Nuggets, le Heat a déçu. Jimmy Butler en tête, en étant absent pendant les playoffs 2024.

Pourtant, il ne s’était pas retenu de troller les Knicks et les Celtics, en disant que ces deux équipes « seraient à la maison » s’il avait été en tenue. Le président du Heat n’avait pas apprécié du tout ce style de commentaire et n’avait pas ménagé sa star. « Si tu n’es pas sur le terrain en train de jouer contre les Celtics ou les Knicks, alors tu ferais mieux de la fermer », avait-il lancé.

« Je veux simplement jouer au basket et être disponible, comme Pat Riley en a parlé », a réagi Jimmy Butler, quatre mois après la déclaration de son président qui ne semble pas le bousculer. « Il n’y a pas grand-chose qui me dérangent dorénavant. Je suis heureux et en bonne santé, avec une superbe famille, et je joue au basket. Ce qui se dit dans les médias ne peut pas m’atteindre. »

« Je dois prouver sur le terrain que je suis important dans les succès de mon équipe »

Dans la foulée de cet épisode avec le dirigeant de la franchise, la possibilité d’une prolongation s’est éloignée pour l’ancien de Chicago et Minnesota. Et pour cause : il voulait le maximum quand le Heat n’était pas prêt à lui offrir…

« Cela veut dire que je dois prouver sur le terrain que je suis important dans les succès de mon équipe », en tire comme conclusion le All-Star. « Je l’ai déjà fait, ça ne change pas. Ce sera une grande saison pour moi. Les choses se feront naturellement en temps voulu. »

On se dirige donc vers le scénario suivant : à l’issue de cette saison 2024/25, il fera une croix sur sa dernière année de contrat en option (52.4 millions de dollars), afin de signer une prolongation bien plus lucrative : 243 millions et quatre saisons supplémentaires à Miami, ou 171 millions sur quatre ans dans une autre équipe. « Je ne sais pas. Je vis dans le moment », écarte-t-il, se disant « heureux d’être là ».

Face au désaccord sur cette question, a-t-il pensé à demander un transfert ? « Non », tranche-t-il. « Ça va pour moi. Une prolongation, ce ne sont que quelques dollars. Je vais bien, j’ai gagné assez. »

Pour conclure, Jimmy Butler a deux missions pour cet exercice à venir. Le premier est de « jouer le plus matches possibles ». Le second est de gagner le titre, qui a glissé entre ses mains en 2020 et 2023, car « je sais ce que cette ville mérite et désire : c’est le trophée. On est suffisamment motivé pour aller le chercher ».

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 Total 814 33 47.0 32.9 84.4 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.