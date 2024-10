Les Bucks ont le sentiment d’être toujours négligés

Après avoir créé l’événement il y a un an avec la venue de Damian Lillard, les Bucks ont vite déchanté. Après une saison régulière très moyenne, marquée par un rapide changement d’entraîneur, les Bucks ont été sortis dès le premier tour par les Pacers ! Résultat, les champions NBA 2021 sont rentrés dans le rang, et la NBA ne les a même pas invités aux matches de Noël. C’est une première depuis 2017.

« Je pense que nous sommes quelque peu négligés », constate Khris Middleton. « Nous aurions dû avoir un match le jour de Noël. Mais la NBA a pensé différemment. Je n’ai pas besoin de cela comme motivation supplémentaire … mais je suis un peu déçu ».

Les Bucks lisent et voient tout…

Pour Giannis Antetokounmpo, les Bucks « ont toujours été négligés ». Quant à Doc Rivers, il assure que cette absence est une source de motivation. « Nous y prêtons tous attention », avoue le coach de Milwaukee. « Nous le voyons, nous le lisons… Je ne pense pas que j’aurai à m’en servir (comme motivation), elle s’utilisera d’elle-même, si vous voyez ce que je veux dire ».

Malgré cette élimination au premier tour, les Bucks se voient toujours comme des candidats au titre, et non des outsiders. « On fait partie de ce groupe… On a Dame et Giannis, évidemment » rappelle Middleton. « Il y a moi, Brook et les autres… On est clairement des candidats au titre à l’Est. Et peu importe ce que les autres ont recruté ou gagné dans le passé. Je pense que les autres pensent la même chose de nous. »

Damian Lillard enfin en forme

Ce qui pourrait faire la différence, c’est que Damian Lillard est à 100% de ses moyens physiquement et mentalement. Rien à voir avec la saison passée qu’il a vécue comme dans un brouillard.

« Mes coéquipiers et mes entraîneurs vont découvrir la vraie version de moi-même cette année », conclut-il. « Je sais juste quel type de saison j’ai eu, quel type d’été j’ai eu et quelle préparation j’ai eue. Ils vont avoir la vraie version de moi ».