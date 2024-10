Lonzo Ball pense pouvoir être prêt pour le premier match

En plus de Josh Giddey (et peut-être même Zach LaVine…), Lonzo Ball sera sans doute le joueur des Bulls le plus scruté de ce début de saison 2024/25. Non pas parce qu’il vient d’arriver comme l’Australien, mais parce qu’il va recommencer sa carrière.

Cela fait effectivement près de 1 000 jours que le meneur n’a plus foulé un parquet NBA. La faute à ses multiples opérations du genou gauche, qui lui ont mené la vie dure ces derniers mois. Mais à moins d’un mois de l’ouverture de la saison régulière, et dans la continuité de ce qu’il envisageait en mai, l’optimisme est bel et bien de mise dans le camp du principal intéressé.

« Oui, c’est l’objectif [d’être en tenue le 23 octobre chez… les Pelicans, son ancienne équipe] » a-t-il confié lors du Media Day de Chicago. « Je ne peux pas prédire l’avenir, mais c’est le plan que j’ai en tête et je pense que je serai prêt pour le premier match de la saison. »

Ne rien précipiter du tout

À bientôt 27 ans (déjà…), Lonzo Ball est évidemment conscient qu’il aura du mal à retrouver son niveau d’antan, ou qu’il aura besoin de temps pour y arriver. Sans surprise, sa reprise se fera donc tout en douceur, probablement sans back-to-backs et avec une limite de temps de jeu, tout en sortant du banc derrière Josh Giddey et Coby White.

« Mon genou est presque comme neuf. Bien sûr, il sera toujours différent de celui qui m’a été donné par Dieu au départ, mais je me sens bien aujourd’hui » a-t-il ajouté.

Juste avant que Lonzo Ball ne passe devant les journalistes, c’est Artūras Karnišovas qui avait également expliqué que « le plan » était d’avoir le 2e choix de la Draft 2017 en tenue dès octobre, même si rien ne sera précipité.

« Nous allons devoir le faire progresser en douceur » a déclaré le dirigeant des Bulls. « Il a déjà rejoué en 5-contre-5, mais nous ne l’avons pas encore vu au camp d’entraînement, donc il y aura beaucoup de leçons à en tirer. Ça prendra du temps. »

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.3 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.2 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.8 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 Total 252 33 40.0 36.4 57.8 1.0 4.7 5.7 6.2 2.2 1.6 2.5 0.6 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.