Bloqué à Chicago, Zach LaVine se met au service des jeunes Bulls

On le sait : Chicago aimerait bien échanger Zach LaVine, qui ne serait pas non plus contre un changement d’horizon. Le problème, c’est évidemment le contrat de l’arrière de 29 ans, avec encore trois saisons pour un total de 138 millions de dollars jusqu’en 2027, même si la dernière année est une « player option ».

Personne ne veut recruter un scoreur fragile à ce prix, où en tout cas pas en échange de ce que veulent les Bulls…

La situation bloquée, le double All-Star et double vainqueur du Slam Dunk Contest a deux options : aller au clash pour forcer un transfert, ou prendre son mal en patience. Ce qu’il a visiblement décidé de faire.

Selon The Athletic, Zach LaVine a ainsi participé aux sessions estivales organisées à Miami et Chicago par ses coéquipiers. Plus important encore pour la franchise, il aurait assuré à Billy Donovan qu’il ne se mettrait pas sur la route des jeunes Bulls et de leur développement. C’est-à-dire qu’il serait prêt à laisser le ballon à Josh Giddey, Coby White, Ayo Dosunmu et les autres jeunes créateurs de l’équipe.

Évidemment, il faudra voir si les déclarations d’intention de l’été sont appliquées une fois que les choses sérieuses débutent, mais c’est en tout cas un bon préambule pour la formation de Chicago. En attendant que la cote de Zach LaVine remonte et que le club trouve enfin la contrepartie qu’il attend depuis des mois ?

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 Total 580 33 46.4 38.2 83.4 0.5 3.6 4.1 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.