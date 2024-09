De retour à l’entraînement, Steven Adams se montre avec les Rockets

Les Rockets n’ont pas fait beaucoup de bruit lors de la « free agency » cet été, mais vont pourtant compter sur un renfort de choix acquis l’an dernier : Steven Adams. Arrivé en février dernier, en échange de Victor Oladipo notamment, le pivot n’a pas encore enfilé la tunique texane.

L’ancien cadre du Thunder ou des Grizzlies a fait une croix complète sur la saison dernière en raison d’une blessure au genou, dont il a dû se faire opérer. Cet été, il a pu profiter des installations texanes pour reprendre progressivement l’entraînement.

Selon le Houston Chronicle, le joueur de 31 ans a non seulement été autorisé à participer pleinement aux récentes séances avec ses coéquipiers, mais il a été « remarquable » lors des matchs de la semaine dernière.

De bon augure pour une équipe de Houston, dont l’effectif enthousiasme sérieusement leur propriétaire, qui espère passer un cap cette saison. L’un des enjeux sera l’utilisation du vétéran, titulaire pendant une grande majorité de sa carrière, derrière Alperen Sengun. Davantage réputé pour ses qualités de défenseur et de poseur d’écran, Steven Adams devrait être aligné avec des remplaçants au profil offensif.

« Free agent » en fin de saison

On l’imagine moins en revanche disposer de minutes communes avec le Turc, devenu le chef d’orchestre des Rockets, mais dont le tir extérieur n’est pas suffisamment développé pour imaginer une association à deux pivots.

On rappellera tout de même qu’Alperen Sengun est l’un des joueurs les plus sanctionnés de la ligue en matière de fautes (3.3 en moyenne), non loin derrière l’ancien coéquipier de Steven Adams à Memphis, Jaren Jackson Jr. Ime Udoka pourrait ainsi avoir naturellement recours à son vétéran.

Mais le coach des Rockets ne manque pas d’option dans sa raquette (Jabari Smith Jr, Jeff Green, Jock Landale…), ce qui est susceptible de compliquer la tâche de Steven Adams : obtenir un beau contrat à la sortie de cette saison. Avec 12.6 millions de dollars, il est le troisième joueur le mieux payé de l’équipe.

Steven Adams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 OKC 81 15 50.3 0.0 58.1 1.8 2.4 4.1 0.5 2.5 0.5 0.9 0.7 3.3 2014-15 OKC 70 25 54.4 0.0 50.2 2.8 4.6 7.5 0.9 3.2 0.5 1.4 1.2 7.7 2015-16 OKC 80 25 61.3 0.0 58.2 2.7 3.9 6.7 0.8 2.8 0.5 1.1 1.1 8.0 2016-17 OKC 80 30 57.1 0.0 61.1 3.5 4.2 7.7 1.1 2.4 1.1 1.8 1.0 11.3 2017-18 OKC 76 33 62.9 0.0 55.9 5.1 4.0 9.0 1.2 2.8 1.2 1.7 1.0 13.9 2018-19 OKC 80 33 59.5 0.0 50.0 4.9 4.6 9.5 1.6 2.6 1.5 1.7 1.0 13.9 2019-20 OKC 63 27 59.2 33.3 58.2 3.3 6.0 9.3 2.3 1.9 0.8 1.5 1.1 10.9 2020-21 NOP 58 28 61.4 0.0 44.4 3.7 5.2 8.9 1.9 2.0 0.9 1.3 0.7 7.6 2021-22 MEM 76 26 54.7 0.0 54.3 4.6 5.4 10.0 3.4 2.0 0.9 1.5 0.8 7.0 2022-23 MEM 9 26 58.3 0.0 30.4 4.7 6.4 11.1 2.6 2.4 0.8 2.1 1.6 7.0 Total 673 27 58.7 7.1 54.5 3.6 4.4 8.0 1.5 2.5 0.9 1.4 1.0 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.