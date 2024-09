Le patron des Rockets a les yeux qui brillent en voyant son effectif

Mardi, les Rockets ont officiellement inauguré leurs nouvelles installations, désormais connues sous le nom de « Memorial Hermann Houston Rockets Training Center ». Sous les yeux de Jalen Green, Tari Eason, Amen Thompson, Reed Sheppard et Dillon Brooks, mais aussi Hakeem Olajuwon, Rudy Tomjanovich, Calvin Murphy et Elvin Hayes, le propriétaire Tilman Fertitta a partagé son optimisme pour la saison à venir. Pour lui, pas de doute, la franchise a tout ce qu’il faut pour retrouver les playoffs.

Un titre à moyen terme

« Hier soir, je regardais notre effectif », raconte-t-il. « Notre 14e joueur, quel qu’il soit, ferait partie de la rotation de n’importe quelle équipe. Il n’y a pas d’équipe plus riche que la nôtre en NBA. Mais nous sommes encore très jeunes. Quand on regarde tous les plus grands joueurs, on voit qu’on ne devient un grand joueur qu’à partir de la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième année. Je crois que Michael Jordan a attendu sa septième saison pour gagner son premier titre. »

Il aurait pu aussi citer Hakeem Olajuwon, qui avait attendu 10 ans avant de gagner son premier titre.

« On ne veut pas attendre aussi longtemps… On prévoit de gagner plus d’un ou deux titres… Le plus important, c’est que nous sommes très jeunes. Il y a de grandes attentes. Mais pour devenir une très grande équipe, il faut être un peu plus âgé… On s’attend à une très grande année. »

En 2020, la franchise décide de tout casser

À l’écouter, les Rockets avaient un plan sur quatre ans, et la reconstruction est terminée.

« Nous avions convenu, lorsque nous avions été éliminés par les Lakers (au deuxième tour des playoffs en 2020), que nous n’avions plus de choix de Draft », se souvient Tilman Fertitta. « Nous avions alors tout échangé. Les premières années, je ne savais pas ce qu’était la Draft, car nous n’avions jamais eu de choix de Draft. Mais il était temps de lancer ce plan. Patrick (son fils) et Rafael (Stone, le GM) sont venus me voir et m’ont dit : ‘On peut rester dans le ventre mou, c’est-à-dire être septième, huitième ou neuvième avec aucune chance d’atteindre le deuxième tour, ou nous pouvons changer les choses’. Quand on regarde les sept joueurs que nous avons draftés au cours des trois dernières années, c’est incroyable, sans compter quelques supers vétérans. Nous avons décidé de faire quelque chose qui va porter ses fruits pendant les 12 prochaines années ».

L’EFFECTIF DES ROCKETS 2024/25

Meneurs : Fred VanVleet, Amen Thompson, Aaron Holiday

Arrières/ailiers : Jalen Green, Dillon Brooks, Reed Sheppard, Jae’Sean Tate, Tari Eason, Cam Whitmore

Intérieurs : Steven Adams, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr, Jeff Green, Jock Landale