Les Rockets vont profiter de leurs nouvelles installations

Alors que certaines franchises préfèrent effectuer leur camp d’entraînement loin de leurs attaches, les Rockets sont très heureux de rester à Houston. Pourquoi ? Parce que les coéquipiers de Jalen Green vont découvrir et profiter de leurs nouvelles installations.

Ces dernières années, les Rockets avaient pris pour habitude d’aller à Honolulu ou dans le Golfe du Mexique pour préparer la saison, mais cette fois-ci, ils vont rester à Houston, et leur nouveau complexe pour s’entraîner est à dix minutes en voiture du Toyota Center.

Depuis cet été, les joueurs ont l’autorisation de s’y entraîner, et depuis mardi, ils y effectuent même quelques « scrimmages ». Dans quelques jours, la direction viendra s’y installer lorsque la partie « bureaux » sera terminée.

Enfin un véritable centre d’entraînement

Selon le Houston Chronicle, l’ensemble est bâti sur une surface de 7 000 m², et les Rockets auront dépensé environ 95 millions de dollars pour sa construction, dont 25 millions uniquement pour l’achat du terrain. On y trouve deux terrains d’entraînement, ainsi que des salles de musculation et de soin, et des salles de réunion.

Depuis vingt ans, les Rockets s’entraînaient dans une salle annexe du Toyota Center, et ils y effectuaient même leurs séances du matin avant des matches. Ime Udoka va donc profiter d’un vrai complexe d’entraînement cette saison.