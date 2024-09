Playoffs WNBA | La défense du Sun piège les Lynx

Pour la première fois depuis le début des playoffs, une équipe s’est imposée à l’extérieur, et il s’agit du Sun. Vainqueur du Fever au premier tour, Connecticut prend la main dans la série face aux Lynx avec une victoire (73-70) au Target Center. Meilleure défense de la WNBA, le Sun limite les coéquipières de Napheesa Collier à 41% aux tirs, et 25% à 3-points. Dans le 4e quart-temps, les Lynx n’inscrivent que 8 points à 4 sur 18 aux tirs.

« C’est comme ça que notre groupe se comporte… C’est une équipe et une franchise qui misent sur la défense » rappelle la coach Stephanie White. « Il faut qu’on dérange, et qu’on essaie de les forcer à prendre des tirs inconfortables. »

Napheesa Collier manque le tir de l’égalisation

Au premier tour, les Lynx avaient atteint la barre des 100 points dans les deux rencontres et Napheesa Collier avait tourné à 40 points de moyenne.

Cette fois, la meilleure défenseure de la WNBA est limitée à 19 points à 7 sur 16 aux tirs avec 4 balles perdues. C’est pourtant elle qui avait ramené les siennes à un petit point (71-70) à 34 secondes de la fin. Mais après un panier sur la ligne des lancers-francs d’Alyssa Thomas (17 points, 10 rebonds, 9 passes), c’est aussi Collier qui va manquer le 3-points de l’égalisation à la sirène. Bien défendue, elle envoie une brique sur la planche.

« On avait quelques options de prévues, et pas forcément pour Napheesa » a expliqué Cheryl Reeve, la technicienne du Lynx, élue meilleure coach de l’année. « Les options prévues n’étaient pas disponibles, et à ce stade-là, on a juste essayé de tirer à 3-points. »

Aux côtés d’Alyssa Thomas, Marina Mabrey termine meilleure marqueuse du match avec 20 points à 6 sur 11 à 3-points. À leurs côtés, Dijonai Carrington compile 12 points et 9 rebonds. Chez les Lynx, Bridget Carleton inscrit 17 points.

« Toute la saison, on a eu droit à des oppositions physiques. Chaque match s’est joué dans le 4e quart-temps, et on n’attend pas moins dans cette série. Face à face, ce sont les deux meilleures défenses du championnat » conclut Alyssa Thomas.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.