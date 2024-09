Le Heat veut déjouer les pronostics

C’est aujourd’hui au tour de Miami de faire sa rentrée. Au programme, le « Media Day » ce lundi au Kaseya Center, puis départ pour les Bahamas pour le début du training camp. La destination a beau être idyllique, le Heat ne part pas en vacances, loin de là !

Les hommes d’Erik Spoelstra savent qu’avec la montée de la concurrence à l’Est, Miami a un peu perdu un peu son aura. Une donnée qu’on ne constate pas qu’avec les prévisions des bookmakers, mais aussi au regard du nombre de retransmissions du Heat à la TV nationale cette saison, passé de 16 en 2023-2024 à 7…

Le ton est donné

De quoi booster l’esprit revanchard de Jaime Jaquez Jr et ses coéquipiers, tombés au premier tour des playoffs la saison passée après avoir atteint les NBA Finals en 2023, pour la deuxième fois de la franchise en trois ans.

Il y a 15 jours, le « sophomore » avait annoncé la couleur : « Je peux vous garantir qu’ils vont continuer à parler de nous au cours de la saison. Les médias trouveront toujours un moyen de parler de nous et de ce qu’on fait, et clairement, on va faire du bruit cette saison. Ils n’auront d’autre choix que de mentionner nos noms ».

Miami a de quoi être confiant à l’approche de la reprise avec un roster qui reste en mesure de « faire du bruit », entre le trio Herro-Butler-Adebayo pour jouer les premiers rôles, de solides lieutenants comme Terry Rozier, Duncan Robinson, Josh Richardson ou Kevin Love, et de jeunes éléments prometteurs à développer comme Jaime Jaquez Jr, Nikola Jovic et Thomas Bryant, même si ce dernier a fêté ses 27 ans cet été.

Réussir son entame

Pour Duncan Robinson, qui s’était déjà exprimé sur le sujet, ces thématiques vont permettre à tout le monde d’être déterminé dès la reprise afin d’essayer d’inverser la tendance au plus vite.

« Je pense ça donnera au moins le ton au camp d’entraînement. Et ça peut être le tremplin d’un bon début de saison. Et c’est ce sur quoi on est vraiment concentré en ce moment », a glissé le shooteur. « Les titres ne se gagnent pas en octobre ou en novembre, mais c’est important de commencer à mettre en place de bonnes habitudes pour arriver au point de pouvoir être en positionner de l’emporter en juin ».

Même son de cloche et même mentalité chez Terry Rozier : « Cet été, j’ai vu tout ce qui se disait… Je sais que les gens s’ennuient, ou quelque chose comme ça… Je vais répondre comme il faut. »