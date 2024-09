En pleine forme, Duncan Robinson veut continuer à diversifier son jeu

Ayant bien rebondi au cours de l’exercice 2023/24, Duncan Robinson a été contraint de lever le pied en fin de campagne, la faute à des douleurs récurrentes au dos. Après avoir manqué 9 des 14 derniers matchs de la saison régulière, il n’avait pas pu retrouver son meilleur niveau lors du premier tour face à Boston.

À cinq semaines de la reprise, le shooteur a donné des nouvelles rassurantes aux médias floridiens, expliquant que tout ça était désormais derrière lui et qu’il se sentait prêt à revenir en pouvant cette fois jouer à 100%.

« Je me sens très bien. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires, en revoyant ce qui devait être revu. Je n’ai pas été arrêté, je n’ai pas eu de restriction pendant près de huit semaines. J’ai pu m’entraîner sans restriction », a-t-il déclaré. « Je mets toujours un point d’honneur à insister sur ce que je fais à la salle de muscu. Mais ça ne m’a posé aucun problème. Ça a été un réveil brutal pour mes 30 ans, puisque je me suis retrouvé avec des douleurs au dos moins d’un mois après. On ne peut pas défier le temps ».

Progresser, individuellement et collectivement

L’objectif va à présent être de retrouver le bon équilibre dans son jeu et le rôle qu’il peut apporter à la formation d’Erik Spoelstra, principalement en attaque.

Duncan Robinson a abordé la dernière saison avec une palette offensive un poil plus diversifiée, notamment dans son rapport à l’attaque du cercle et à la création ballon en main. Il avait par ailleurs été récompensé en faisant partie des 14 joueurs ayant reçu des votes pour le trophée de « Most Improved Player » de la ligue.

« Devenir un meilleur joueur, un joueur plus complet. Cet été, j’ai mis l’accent sur mon corps en me concentrant sur la force et la stabilité. Continuer à progresser au-delà de mon tir et de mes prises de décision », a-t-il répondu sur ses objectifs. « Comment puis-je revenir en tant que joueur plus dynamique de façon générale ? ».

Pour le motiver, au même titre que le reste de l’équipe, Duncan Robinson pourra jeter un œil aux prévisions des bookmakers qui ont placé le Heat à la 15e place au classement des candidats au titre, sur le papier.

« Je pense que c’est important. Les gens y prêtent attention. Il y a ce discours qui circule dans la franchise, qui dit que personne ne pense qu’on va faire quelque chose. Depuis que je suis ici, c’est quelque chose sur lequel on s’appuie. On a déjà vécu ça de nombreuses fois et on sait comment s’en servir pour aller de l’avant. Au moins, ça va donner le ton du camp d’entraînement et ce sera un tremplin pour le début de la saison ».

Duncan Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIA 15 11 39.1 28.6 66.7 0.1 1.1 1.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 3.3 2019-20 MIA 73 30 47.0 44.6 93.1 0.1 3.0 3.2 1.4 2.6 0.5 1.0 0.3 13.5 2020-21 MIA 72 31 43.9 40.8 82.7 0.1 3.4 3.5 1.8 2.5 0.6 1.1 0.3 13.1 2021-22 MIA 79 26 39.9 37.2 83.6 0.3 2.3 2.6 1.6 2.5 0.5 0.8 0.2 10.9 2022-23 MIA 42 17 37.1 32.8 90.6 0.2 1.5 1.6 1.1 1.8 0.3 0.7 0.0 6.4 2023-24 MIA 68 28 45.0 39.5 88.9 0.2 2.3 2.5 2.8 2.4 0.7 1.4 0.2 12.9 Total 349 26 43.3 39.8 87.2 0.2 2.5 2.7 1.7 2.4 0.5 1.0 0.2 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.