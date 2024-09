beIN Sports diffusera toujours la NBA en 2024/25 !

Cela faisait plusieurs semaines que la NBA et beIN Sports négociaient la diffusion de la prochaine saison en France. D’après les informations de L’Équipe, la chaîne qatarie est enfin parvenue à trouver un accord avec la Grande Ligue, à moins d’un mois de la reprise.

Cela signifie donc que, comme depuis 2012, beIN Sports sera le diffuseur français de la NBA en 2024/25… avant la grande incertitude de l’été prochain.

Rendez-vous l’été prochain pour renégocier…

En effet, comme indiqué par L’Équipe, l’accord ne porte que pour la prochaine saison et on ignore encore si la chaîne qatarie, qui se dit rentable depuis trois ans et est maintenant dans une politique d’acquisition raisonnée, continuera de diffuser la Grande Ligue à partir de 2025/26, en raison de l’arrivée sur le marché d’Amazon Prime.

Pour rappel, dès 2025, le service de streaming du géant américain devrait ainsi pouvoir diffuser en France, mais aussi aux États-Unis, 66 rencontres de saison régulière, l’Emirates NBA Cup, l’intégralité du « play-in » et un tiers des séries du premier tour et des demi-finales de conférence. En bonus, Prime Video aurait obtenu 20 matchs supplémentaires de saison régulière à diffuser sur le marché français, une finale de conférence chaque année et les Finals sur six des onze années du contrat. En outre, le League Pass fusionnera avec Prime Video.

« C’est une toute petite partie des droits NBA » tentait de rassurer Florent Houzot, le directeur de la rédaction de beIN Sports, en début de mois. « Une saison régulière, c’est plus de 1 200 matches et beIN en diffusait plus de 400 par saison, avec une quotidienne [NBA Extra]. C’est 95% des droits qui restent à vendre pour la NBA… »