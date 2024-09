beIN Sports toujours en négociations avec la NBA pour la diffusion de la saison 2024/25

C’est hier que les équipes de beIN Sports ont organisé la présentation de leur 13e rentrée. Une journée désormais traditionnelle où trois lettres manquaient pourtant…

Car si la chaîne qatarie mettait en avant sa diffusion des ligues majeures américaines (NFL, MLB, NHL, NCAA), elle ne pouvait pas parler de la NBA. En effet, le contrat liant la Grande Ligue et beIN Sports est terminé, et les deux camps négocient actuellement la diffusion de la prochaine saison, qui débute dans un mois et demi.

Ce qu’expliquait Rémi Reverchon sur X/Twitter, confirmé par Florent Houzot, le directeur de la rédaction.

« C’est un droit historique de beIN et des discussions sont en cours » explique ainsi ce dernier à L’Equipe. « La saison reprend fin octobre, il reste du temps pour espérer renouveler ce droit. »

L’arrivée d’Amazon Prime en 2025…

On notera l’optimisme prudent, alors que la NBA fait pourtant partie des droits clés de la chaîne depuis 2012. C’est que beIN Sports, qui se dit rentable depuis trois ans, est désormais dans une politique d’acquisition raisonnée. C’est aussi que l’arrivée d’Amazon Prime en 2025/26 bouscule déjà les choses.

Pour rappel, à partir de 2025, le service de streaming du géant américain devrait ainsi pouvoir diffuser en France, comme aux Etats-Unis, 66 matches de saison régulière, l’Emirates NBA Cup, l’intégralité du « play-in » et un tiers des séries du premier et des demi-finales de conférence des playoffs. En bonus, Prime Video aurait obtenu 20 matchs supplémentaires de saison régulière à diffuser sur le marché français, une finale de conférence chaque année et les Finals NBA sur 6 des 11 années du contrat !

« C’est une toute petite partie des droits NBA » tente de rassurer Florent Houzot, en misant sur la couverture de ses équipes depuis plus d’une décennie. « Une saison régulière, c’est plus de 1 200 matches et beIN Sports en diffusait plus de 400 par saison avec une quotidienne (NBA Extra). C’est 95% des droits qui restent à vendre pour la NBA. »