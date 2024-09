Vince Carter en larmes à Toronto

C’est officiel : les Raptors vont retirer le maillot floqué du numéro 15 de Vince Carter. Ce sera le 2 novembre prochain, en marge de l’affrontement entre Toronto et Sacramento, mais à Toronto, les festivités ont déjà commencé. Vendredi, les Raptors ont ainsi inauguré un playground qui porte désormais le nom de Vince Carter. C’était au Dixon Park.

L’ancien dunkeur était présent, aux côtés de Masai Ujiri, le président de la franchise. « Notre franchise retire ton maillot à la Scotiabank Arena et nous le faisons avec beaucoup de fierté et d’honneur. En notre nom à tous, nous te félicitons Vince. C’est le premier maillot à monter au plafond », a déclaré Ujiri. « L’effet Carter est réel ici. C’est Vince qui a inspiré les enfants de Toronto et du Canada, qui leur a mis un ballon de basket dans les mains et les a incités à s’envoler, comme il l’a fait tant de fois sous notre maillot. »

Faire la paix avec les fans déçus des Raptors

A ses côtés, Carter était très ému, au point de lâcher quelques larmes. Notamment parce que certains fans ne lui avaient pas pardonné son départ aux Nets. « Pour ceux qui l’apprécient, ou qui ne l’apprécient pas, ou qui ne sont pas d’accord… simplement profitez de ce moment ! », a-t-il lancé. « C’est une occasion que nous n’avons jamais eue auparavant. À un moment donné, il est temps de rassembler les gens Réunissons-nous pour changer les choses, c’est une grande opportunité. C’est quelque chose qui n’est jamais arrivé auparavant. Alors célébrons-la plutôt que de l’ignorer… et je suis vraiment reconnaissant d’en faire partie ».

Drafté en 1998 par les Raptors, Carter y aura joué ses six premières saisons, avant d’entamer un long parcours à travers les Etats-Unis, de New Jersey à Phoenix, en passant par Orlando et Dallas. A l’arrivée, il aura disputé 1 541 matches en 22 saisons ! C’est un record.