Will Hardy désormais lié à Utah jusqu’en 2027

Utah fait confiance à Will Hardy. Arrivé à la tête du Jazz en 2022, l’ancien assistant de Gregg Popovich aux Spurs et de Ime Udoka aux Celtics va ainsi démarrer sa troisième saison à la tête de la franchise de Salt Lake City. Et le club vient déjà d’exercer l’option de son contrat pour la saison 2026/27.

« Will a fait un excellent travail en dirigeant notre programme et en inculquant les bonnes valeurs et la compétitivité à notre jeune groupe », explique ainsi Justin Zanik, le GM. « L’organisation se réjouit de grandir avec Will, car nous visons le succès à long terme par le biais d’une croissance stratégique et réfléchie. »

À 36 ans, le technicien va donc pouvoir travailler sereinement, même si le flou entoure son groupe.

Car malgré la prolongation de Lauri Markkanen, l’effectif a de grandes chances de changer encore au cours de la saison, alors que Danny Ainge cherche les bons ingrédients et la bonne formule.

Le dirigeant semble toutefois faire pleinement confiance à Will Hardy pour la mettre en place, le jeune coach faisant l’unanimité au sein du vestiaire, lui qui a surpris en permettant à son équipe de rester dans la course au « play-in » quasiment jusqu’au bout lors de sa première saison, malgré les départs de Donovan Mitchell et Rudy Gobert.