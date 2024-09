Quand Mark Cuban avait préféré ne pas drafter Giannis Antetokounmpo

Et si… Giannis Antetokounmpo avait fait équipe avec Dirk Nowitzki à Dallas ? Impossible de savoir quelle trajectoire aurait pris sa carrière, mais les Mavericks auraient pu avoir fière allure dans la seconde moitié des années 2010 et c’est Mark Cuban qui revient, dans le podcast de Shannon Sharpe, sur la fois où il est passé à côté du phénomène grec.

C’était en 2013, au moment de la Draft, alors que le « Greek Freak » était encore une énigme aux États-Unis.

« C’est quand Giannis allait être drafté que nous sommes passés à côté de lui » raconte l’ancien propriétaire majoritaire de la franchise texane, aujourd’hui minoritaire. « Nous avions Dirk et nous avions remporté le titre deux ans plus tôt. Certains membres de notre staff voulaient se jeter sur Giannis mais, moi, je voulais transférer notre choix de Draft et nous avons finalement obtenu Shane Larkin. Non pas parce qu’il était plus NBA ready, mais parce que nous avions besoin de marge de manœuvre financière pour essayer de recruter quelqu’un et épauler Dirk. Nous voulions encore viser le titre et c’est la raison pour laquelle ça ne s’est pas fait avec Giannis. »

Une prise de risque volontaire

Avec le recul, et même si la marge salariale récupérée n’a pas permis aux Mavericks de viser le titre, Mark Cuban ne semble pas exprimer trop de regrets quant à sa décision car, comme il le précise bien dans ce même podcast, les Mavericks « n’auraient jamais eu Luka Doncic » s’ils avaient récupéré Giannis Antetokounmpo à la Draft 2013.

Il y a dix ans, l’ancien patron de Dallas évoquait déjà cet épisode en faisant référence à Donnie Nelson, alors GM des Texans (viré depuis).

« Donnie voulait effectivement [choisir Giannis], mais j’ai dit qu’il valait mieux suivre notre plan. Donnie disait qu’il risquerait tout pour le prendre. Mais que ferions-nous si, tout à coup, un gros poisson voulait nous rejoindre et que nous n’avions plus de marge pour le signer ? C’est la raison précise pour laquelle on avait monté un plan. On a tenté notre chance. De toute manière, c’est toujours a posteriori que tu peux juger… »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.