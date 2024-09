Puma a décidé d’envoyer de la force à Breanna Stewart, engagée dans les playoffs avec le New York Liberty, alors qu’une demi-finale explosive se présente face aux Las Vegas Aces. La Stewie 3 a en effet bénéficié d’un nouveau coloris baptisé « Tokyo Nights », s’inspirant des couleurs nocturnes de la mégalopole japonaise, la plus peuplée du monde avec plus de 38 millions d’habitants. C’est deux fois New York !

La tige arbore deux teintes de bleu, entre un bleu clair sur la partie supérieure, et plus foncé à la sa base. L’ensemble est complété par des motifs en noir, jaune et rose faisant référence aux nuits de Tokyo. Les finitions, comme le logo de la joueuse sur la languette ou le logo Puma sur le talon, ressortent également en jaune. Enfin, la semelle contraste le tout d’un rose éclatant.

La Puma Stewie 3 « Tokyo Nights » est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.