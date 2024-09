Diana Taurasi, si c’était la dernière…

« Si c’était la dernière, c’était le voyage d’une vie. » Voici le message posté par le Phoenix Mercury après son élimination des playoffs face au Minnesota Lynx de Napheesa Collier.

Est-ce qu’il s’agissait du dernier match en carrière de Diana Taurasi, la triple championne WNBA (2007, 2009 et 2014) et sextuple championne olympique ? Rien n’est encore décidé, mais le signes se multiplient…

« On verra ce qu’elle décide de faire » ne pouvait que répondre Nate Tibbetts, son coach, arrivé à la tête de l’équipe cette saison. « Ça a été son approche tout du long mais, personnellement, je veux simplement la remercier en tant que nouveau coach dans cette ligue. Pour la façon dont elle m’a accueilli et aidé toute la saison. Quelle opportunité d’avoir entraîné la meilleure joueuse de tous les temps, et j’en suis très reconnaissant. »

« Une des plus grandes compétitrices de l’histoire du sport en général »

Sa coéquipière, Brittney Griner, la remerciait d’ailleurs de tout ce qu’elle avait pu lui apporter.

« Je n’ai jamais vu quelqu’un venir, jour après jour, faire exactement la même chose tout en y ajoutant quelque chose afin de rester sur le terrain. J’ai toujours dit que j’attribuais une grande partie de la façon dont je lis les choses, de la façon dont je peux voir les choses se développer sur le terrain, à [Diana Taurasi]. Mais j’ai aussi la chance de tirer des leçons de vie de [Diana Taurasi] » explique ainsi l’intérieure.

Dans le camp d’en face, malgré la démonstration de Napheesa Collier et la sortie pour six fautes de Diana Taurasi, on souhaitait également saluer la carrière de celle qui a peut-être donc joué son dernier match pro.

« Vingt ans, c’est incroyable » concluait Cheryl Reeve, la coach du Lynx. « Vraiment incroyable. Rien que le fait de penser à jouer vingt ans au plus haut niveau. Et je l’ai déjà dit à plusieurs reprises : elle est l’une des plus grandes compétitrices de l’histoire du sport en général. »