Trophées WNBA | DiJonai Carrington, Most Improved Player 2024

Pour la cinquième fois en 20 ans, c’est une joueuse de Connecticut qui remporte le trophée de Most Improved Player. Après Wendy Palmer (2004), Kelsey Bone (2015), Jonquel Jones (2017) et Brionna Jones (2021), la récompense revient à DiJonai Carrington (1m80).

Avec 28 voix sur 67 possibles, l’arrière du Sun devance dans le scrutin, Dearica Hamby (Los Angeles Sparks, 18 votes) et Bridget Carleton (Minnesota Lynx, 15 votes).

Le Sun possède la meilleure défense WNBA

Dans sa 4e saison, DiJonai Carrington succède à Satou Sabally (Dallas) et signe sa meilleure saison en carrière avec 12.7 points, 5 rebonds, 1.6 passe et 1.6 interception de moyenne. Titulaire, elle a terminé 25 matches à 10 points et plus sur 39, et dimanche soir, elle avait cumulé 14 points, 5 rebonds et 3 passes dans la large victoire du Sun face au Fever.

Grosse défenseuse, elle a permis au Sun de finir la saison régulière avec la meilleure défense aux points encaissés (73.6 points par match) et sur 100 possessions (94.1 points). Dans son sillage, le Sun a aussi terminé 3e au classement des interceptions (8.2).