Kevin Knox va tenter de se relancer à Golden State

Kevin Knox en opération séduction chez les Warriors. Comme indiqué par The Athletic, la franchise californienne a invité l’ailier à son training camp, qui débutera la semaine prochaine.

À tout juste 25 ans, l’ancien joueur des Knicks, des Hawks, des Pistons et des Blazers va ainsi tenter de se faire une place dans l’effectif de Golden State, après avoir passé la dernière saison à Detroit (pour 7.2 points et 2.4 rebonds de moyenne).

Il reste encore deux places à prendre chez les Warriors, qui ne possèdent que 13 joueurs sous contrat garanti, et Kevin Knox va devoir se battre pour obtenir l’une d’elles. On se rappelle qu’il a pris part à la Summer League avec les « Dubs » et il avait tourné à 17.5 points et 8.5 rebonds de moyenne sur quatre matchs, à Las Vegas.

L’EFFECTIF DES WARRIORS 2024/25

Meneurs : Stephen Curry, Brandin Podziemski, Gary Payton II

Arrières/ailiers : Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, De’Anthony Melton, Buddy Hield, Kyle Anderson, Moses Moody, Lindy Waters II, Gui Santos

Intérieurs : Draymond Green, Trayce Jackson-Davis, Kevon Looney

Two-way contract : Reece Beekman, Quentin Post, Pat Spencer

Kevin Knox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 75 29 37.0 34.3 71.7 0.8 3.7 4.5 1.1 2.3 0.6 1.5 0.3 12.8 2019-20 NYK 65 18 35.9 32.7 65.3 0.4 2.4 2.8 0.9 1.6 0.4 0.7 0.4 6.5 2020-21 NYK 42 11 39.2 39.3 80.0 0.2 1.2 1.5 0.5 0.9 0.3 0.4 0.1 3.9 2021-22 * All Teams 30 7 36.5 27.8 72.7 0.5 1.0 1.5 0.3 0.6 0.1 0.2 0.1 3.1 2021-22 * ATL 17 7 35.6 19.2 75.0 0.4 0.9 1.3 0.4 0.8 0.1 0.1 0.1 2.7 2021-22 * NYK 13 9 37.5 35.7 70.0 0.6 1.1 1.7 0.2 0.4 0.2 0.4 0.1 3.6 2022-23 * All Teams 63 15 45.8 34.9 76.7 0.5 2.3 2.8 0.5 1.5 0.4 0.8 0.2 6.6 2022-23 * DET 42 14 46.9 37.1 78.8 0.5 2.1 2.6 0.4 1.8 0.3 0.8 0.3 5.6 2022-23 * POR 21 17 44.4 31.4 74.1 0.7 2.6 3.3 0.9 1.0 0.5 0.9 0.0 8.5 2023-24 DET 31 18 46.2 33.0 90.9 0.6 1.8 2.4 0.7 1.6 0.4 0.7 0.2 7.2 Total 306 18 39.2 34.1 72.3 0.5 2.3 2.9 0.8 1.6 0.4 0.8 0.3 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.