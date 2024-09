Les Warriors signent leur second tour de Draft

Malgré ses 14.6 points de moyenne avec un très correct 40% à 3-points en Summer League, l’arrière Daeqwon Plowden est contraint de lâcher son « two-way contract » à quelques jours de la reprise. Finalement, la direction des Warriors préfère le réserver au Néerlandais Quinten Post, leur 52e choix de la Draft 2024. On se souvient que les Warriors avaient initialement transféré leur 52e choix, avant finalement de le racheter.

Cet pivot sort de Boston College, où il tournait à 17.0 points, 8.1 rebonds et 2.9 passes de moyenne, et son profil d’intérieur fuyant colle parfaitement au basket des Warriors, même s’il a conscience qu’il va lui falloir développer son jeu sans ballon et les tirs en mouvement.

« J’ai l’impression que ce que je n’ai pas vraiment fait à l’université, c’est tirer en mouvement. J’étais plus dans le ‘spot up’. Même à ma taille, je peux tirer en mouvement, en sortant des écrans. Dans le système des Warriors, c’est quelque chose que je vais pouvoir montrer mais aussi améliorer », avait-il expliqué au lendemain de la Draft.

Pour Daeqwon Plowden, tout n’est pas perdu puisque The Athletic rapporte que les Warriors envisagent tout de même de l’inviter à leur camp. Objectif, le mettre en concurrence avec les deux autres titulaires des « two-way contract » que sont Pat Spencer et Reece Beekman.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.