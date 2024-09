Lancée en 2018 sur HBO avant de basculer sur YouTube, la série « The Shop », qui voit des personnalités de divers horizons se retrouver chez un barbier pour discuter de sujets d’actualité, aura bientôt droit à son adaptation française.

On apprend effectivement que la société de production de LeBron James et Maverick Carter, The SpringHill Company, a noué un partenariat avec Mediawan (dirigé par Pierre-Antoine Capton) pour proposer, entre autres, un dérivé à la française de ce programme.

À travers cette association, l’objectif est de « créer des projets couvrant plusieurs genres, incluant des films, des séries ainsi que de l’animation, avec la participation d’athlètes, acteurs et autres personnalités mondiales parmi les plus influentes. »

En outre, The SpringHill Company et Mediawan vont collaborer avec la société de production de Brad Pitt (Plan B) pour offrir une adaptation de la comédie dramatique « Weekend Rebels », non plus dans l’univers du foot mais bien dans l’univers du basket. Elle s’intitulera « Weekend Warriors ».