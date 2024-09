Isaiah Hartenstein a hâte de combiner avec Chet Holmgren

« De la force. » Voilà ce que Isaiah Hartenstein compte apporter à sa nouvelle équipe, le Thunder. Sous-entendu de la force à l’intérieur, car l’ancien pivot des Knicks a le sentiment que la franchise d’OKC « a eu du mal l’année dernière au rebond ».

Une impression confirmée dans les données chiffrées : le Thunder ne récupérait ainsi que 48.4% des rebonds en moyenne (28e place) lors de ses matchs, contre 52.7% pour les Knicks (1er).

Avec ses 8 rebonds de moyenne en 25 minutes, Isaiah Hartenstein est ainsi l’un des ramasseurs de balle les plus rentables de la ligue, notamment au rebond offensif. Recruté à un beau tarif cet été, il entend mettre ses qualités au profit d’une jeune et ambitieuse équipe.

« Il y a beaucoup de jeunes mais à les regarder, en parler autour de moi, ce sont des professionnels. Il y a une différence entre les jeunes équipes qu’on voit dans la ligue et la façon dont OKC approche tout ça. Leur professionnalisme est quelque chose de très enthousiasmant pour moi. Mais également leur façon de couper, de se déplacer sans ballon, ils savent jouer… », lâche-t-il en pensant à la première place à l’Ouest du groupe l’an passé.

Puis, il ajoute au sujet de son futur partenaire de raquette : « La combinaison qui m’enthousiasme, c’est Chet (Holmgren) et moi ensemble. Avec sa zone de couverture… C’est un style de jeu différent, mais c’est comme la zone de couverture de Giannis (Antetokounmpo). »

Il n’a pas oublié l’expérimentation des Rockets

Autrement dit, il s’imagine parfaitement pouvoir combiner avec le jeune pivot, qui, contrairement à lui, est capable de sanctionner de loin. Le nouvel arrivant, lui, qui cite Nikola Jokic, Andrew Bogut ou la famille Sabonis (Domantas et Arvydas) comme référence en la matière, se démarque par sa qualité de passe. Un tel alignement grandirait le cinq du Thunder, à l’inverse de ce qu’il a connu durant ses premières années, chez les Rockets.

« C’est quelque chose qui me rendait confus quand j’étais aux Rockets et qu’ils jouaient petit », livre-t-il en pensant à la saison 2019/20 où PJ Tucker a été amené à jouer au poste de pivot. Isaiah Hartenstein, qui jouait encore très peu l’époque, se souvient aussi des Warriors qui, un an plus tôt, proposaient leur propre version du « small ball » avec Kevin Durant, Draymond Green et Andre Iguodala ensemble par séquence.

« Ils n’étaient pas petits ! J’appelais ça le fait d’être complets, avec un pivot capable au moins de distribuer. La ligue fonctionne comme ça, avec des joueurs non pas petits, mais complets », termine l’intérieur avec l’espoir de faire jaillir la même polyvalence au Thunder.

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.9 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.6 4.0 6.5 1.2 2.6 0.7 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.4 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 Total 322 18 59.6 31.0 68.9 2.1 3.5 5.6 1.7 2.5 0.7 1.0 0.9 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.