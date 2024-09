Avec le Heat, la marque Robinhood sponsorise une troisième équipe cette saison

Après avoir annoncé son accord avec la franchise de Memphis, Robinhood continue de s’imposer en NBA puisqu’une nouvelle équipe va s’afficher avec la marque cette saison, celle de Miami. Le Heat est ainsi la troisième formation à avoir ce sponsor, après les Grizzlies donc, mais aussi les Wizards.

Cette société, spécialiste de la négociation d’actions et autres services financiers, aura par conséquent un patch sur 10% des équipes de la NBA. « Il y a un avantage commercial évident à entrer en contact avec plusieurs groupes de fans, étant donné les grandes différences culturelles entre les trois communautés et villes », explique ainsi Michael Goodbody, vice-président du marketing de Robinhood, après l’accord avec le Heat.

Si la marque a pu prendre autant de place dans la ligue, c’est notamment grâce au travail de Klutch Sports. L’agence dirigée par Rich Paul ne s’occupe pas seulement des joueurs (LeBron James, Anthony Davis, Draymond Green…) mais aussi des relations entre les franchises et les marques.

En 2021 déjà, Klutch Sports avait œuvré pour rapprocher les Rockets et la société Credit Karma Money pour le patch de la franchise de Houston. Puis, l’an dernier, l’agence a fait de même entre Robinhood et les Wizards, puis cet été pour les Washington Mystics en WNBA.

