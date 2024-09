Miami relance Nassir Little

Récemment testé par les Celtics, les Warriors mais également les Kings, Nassir Little atterrit finalement au Heat, selonles informations de Chris Haynes, qui lui avait également fait passer un essai la semaine dernière.

Coupé par les Suns cet été, pour des raisons budgétaires, l’ailier de 24 ans n’aura pas de problème d’argent puisque Phoenix va lui verser les 22 millions de dollars du reste de son contrat.

Reste à voir exactement ce que Miami a offert à Nassir Little car comme le note notre confrère Ira Winderman, du Sun Sentinel, le club a déjà 14 joueurs sous contrat garanti, et la moindre signature supplémentaire plaçait l’équipe au-dessus du « second apron », que Pat Riley voulait pourtant absolument éviter…

De plus, Nassir Little (5.5 points et 2.9 rebonds de moyenne en carrière entre Portland et Phoenix) n’est pas éligible à un « two-way contract », ce qui fait que son contrat en Floride n’est sans doute pas garanti ou qu’il ne l’est que partiellement, comme l’explique le Miami Herald... De quoi permettre d’éviter le « second apron » pour le moment, et de rester en-dessous en montant un transfert ou en coupant un joueur un peu plus tard dans la campagne.

L’EFFECTIF 2024/25 DU MIAMI HEAT

Meneurs : Terry Rozier, Josh Richardson

Arrières/ailiers : Jimmy Butler, Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr, Nikola Jovic, Duncan Robinson, Alec Burks, Haywood Highsmith, Pelle Larsson, Nassir Little

Intérieurs : Bam Adebayo, Kel’el Ware, Kevin Love, Thomas Bryant

Nassir Little Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 POR 48 12 43.0 23.7 63.6 0.7 1.6 2.3 0.5 1.5 0.3 0.3 0.3 3.6 2020-21 POR 48 13 46.7 35.0 80.0 0.7 2.0 2.7 0.5 1.1 0.1 0.4 0.3 4.6 2021-22 POR 42 26 46.0 33.1 73.4 1.4 4.2 5.6 1.3 2.0 0.6 1.0 0.9 9.8 2022-23 POR 54 18 44.2 36.7 71.7 0.5 2.1 2.6 0.9 1.2 0.4 0.7 0.4 6.7 2023-24 PHX 45 10 46.0 30.0 85.0 0.3 1.4 1.7 0.5 0.9 0.2 0.3 0.2 3.4 Total 237 16 45.2 33.0 73.5 0.7 2.2 2.9 0.7 1.3 0.3 0.5 0.4 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.