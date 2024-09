Nassir Little testé par les Celtics et les Warriors

Avec seulement 13 joueurs sous contrat garanti pour la saison à venir, les Warriors peuvent se permettre de multiplier les essais, et les joueurs sans contrat savent qu’il y a une véritable opportunité de débuter la saison dans une franchise de renom. C’est le cas de Nassir Little qui va rencontrer les staffs de quatre franchises : les Warriors donc, mais aussi les Kings, les Celtics et le Heat.

Les meilleures chances, pour lui, de décrocher un contrat sont en Californie puisque les Kings, comme les Warriors, n’ont que 13 joueurs sous contrat garanti pour la saison. Les deux franchises peuvent ainsi se permettre de se séparer de plusieurs joueurs dont les contrats ne sont pas garantis.

Coupé par les Suns pour des raisons budgétaires, Nassir Little n’a pas de problème d’argent puisque Phoenix va lui verser les 22 millions de dollars du reste de son contrat. Il peut donc accepter un contrat d’un an au salaire minimum, et son profil d’extérieur défensif peut intéresser un candidat au titre.

Du côté des Celtics et du Heat, il ne reste plus qu’une place dans l’effectif, et les deux franchises pourraient attendre 2025 pour signer un 15e joueur. A l’instar de Nassir Little, de nombreux bons joueurs sont toujours sans contrat, comme Markelle Fultz, Robert Covington, Jae Crowder ou encore Bismack Biyombo et Danilo Gallinari.

Nassir Little Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 POR 48 12 43.0 23.7 63.6 0.7 1.6 2.3 0.5 1.5 0.3 0.3 0.3 3.6 2020-21 POR 48 13 46.7 35.0 80.0 0.7 2.0 2.7 0.5 1.1 0.1 0.4 0.3 4.6 2021-22 POR 42 26 46.0 33.1 73.4 1.4 4.2 5.6 1.3 2.0 0.6 1.0 0.9 9.8 2022-23 POR 54 18 44.2 36.7 71.7 0.5 2.1 2.6 0.9 1.2 0.4 0.7 0.4 6.7 2023-24 PHX 45 10 46.0 30.0 85.0 0.3 1.4 1.7 0.5 0.9 0.2 0.3 0.2 3.4 Total 237 16 45.2 33.0 73.5 0.7 2.2 2.9 0.7 1.3 0.3 0.5 0.4 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.