Les Grizzlies se séparent de Derrick Rose !

Reverra-t-on un jour Derrick Rose sur un parquet NBA ? La question mérite d’être posée puisque The Athletic annonce que les Grizzlies viennent de le couper à quelques jours du début du « training camp », et il lui sera très compliqué de trouver une place dans un effectif.

À quelques jours de souffler ses 36 bougies, Derrick Rose ne sera plus là pour chaperonner Ja Morant, et l’ancien MVP 2011 reste sur une saison tronquée avec seulement 24 matches à son compteur pour 8 points de moyenne. En avril dernier, conscient qu’il était devenu un simple joueur de bout de banc, il s’imaginait une fin de carrière à la Vince Carter.

« Je suis en train de devenir un « journeyman ». Tout ça fait partie du sport », avait-il confié. « C’est comme ça. J’ai connu cinq équipes différentes, ou quelque chose comme ça (depuis Chicago), et je continue d’apprendre, avec la longévité qui vient avec, à comment être un « journeyman ». Quand on regarde un Vince Carter, le nombre d’équipes pour lesquelles il a joué, et les années qu’il a passées à jouer. Tout ça a du sens ».

Derrick Rose coupé, les Grizzlies possèdent désormais 13 joueurs sous contrat garanti, et ils ont donc la possibilité de signer deux joueurs supplémentaires. Pourquoi pas Markelle Fultz, toujours free agent…