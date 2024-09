Playoffs WNBA | Les Aces renversent le Storm de Gabby Williams

Zéro. C’est le nombre de paniers inscrits par le Storm dans le 4e quart-temps du Game 1 de la série face aux Aces ! Les coéquipières de Gabby Williams n’inscrivent que deux petits lancers-francs dans la dernière période, et elles s’inclinent 78-67 face aux doubles championnes en titre. Les joueuses de Noelle Quinn avaient pris le meilleur départ, en limitant les Aces à 9 points après 10 minutes, et elles menaient à la pause, et encore dans le 4e quart-temps (65-64) avant de finir la rencontre sur un 0 sur 13 aux tirs avec six balles perdues !

« On ne peut pas les laisser les championnes en titre inscrire 29 points à domicile » regrette la coach du Storm, à propos du 2e quart-temps. « Lors des cinq premières minutes et les deux premières possessions, nous devons être déterminées et concentrées. Nous ne pouvons pas être trop haut ou trop bas. Le public ici a la capacité à vous sortir du match après un panier à 3-points. Il s’agit de rester confiantes et de rester dans le plan que nous avons parlé ces deux derniers jours. »

Gabby Williams n’a pas suffi

Sur le plan individuel, A’ja Wilson a fêté son titre de MVP avec 21 points, 8 rebonds et 5 contres. Après son 1 sur 8 du premier quart-temps, la triple MVP a régné sur la deuxième mi-temps, avec notamment 15 points dans le 3e quart-temps. À ses côtés, Tiffany Hayes termine avec 20 points et 5 interceptions, tandis que Chelsea Gray ajoute 16 points et 7 passes.

Côté Seattle, l’absence de la pivot Ezi Magbegor pèse lourd dans la raquette, et les 16 points et 8 passes de Skylar Diggins-Smith et les 14 points et 8 rebonds de Gabby Williams n’ont pas suffi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.