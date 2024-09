Yongxi Cui veut inspirer la nouvelle génération du basket chinois

Il y a eu Yao Ming, puis à un degré moindre Yi Jianlian, et depuis c’est le désert… Depuis une dizaine d’années, la Chine attend un successeur à Yao Ming, et il pourrait s’agir de Yongxi Cui. Surnommé « Jacky », ce jeune ailier de 2m00 et 21 ans vient de s’engager via un « two-way contract » avec les Nets. Alors que les Blazers lui proposaient une invitation à leur camp, il a préféré jouer la carte de la sécurité.

« Des joueurs comme Yao Ming et Yi Jianlian ne se voient qu’une fois par siècle, mais les joueurs comme moi, qui ont un certain talent, doivent travailler dur et gravir les échelons les uns après les autres » estime l’ancien joueur des Guangzhou Loong Lions. « C’est un chemin difficile, mais si je réussis, cela pourrait montrer aux joueurs ayant des capacités similaires qu’ils peuvent eux aussi réussir ».

Les conseils de Jeremy Lin

Entre le championnat chinois et la possibilité de s’entraîner, voire jouer, avec des joueurs NBA, Yongxi Cui n’a pas hésité une seconde.

« Le salaire est à peu près le même qu’en CBA, mais j’ai l’opportunité de jouer dans un championnat si prestigieux. C’est une bonne affaire », estime-t-il. “Je ne suis pas à un âge où je pense beaucoup à l’argent. Mon état d’esprit est bon. Je ne sais pas combien de temps je pourrai jouer ici, mais je pense que plus longtemps je resterai, plus je pourrai m’améliorer et aider à la fois moi-même et l’équipe nationale chinoise. »

Pour réussir son adaptation, Yongxi Cui s’est entraîné cet été avec Jeremy Lin, et il a retenu quelques conseils de la part de l’ancien meneur des Rockets et des Knicks.

« Il faut exceller dans ce qu’on sait faire sur un terrain. En tant que jeune joueur, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir le ballon comme les titulaires. Quand les leaders pénètrent et ressortent le ballon, il faut mettre son tir. Si vous n’y arrivez pas, ils ne vous feront plus confiance ensuite. Il n’y a que des leçons à apprendre face aux meilleurs joueurs du monde, en gardant la tête haute quand il y a du trashtalk et en s’adaptant à la culture de l’équipe. »

Un ailier moderne et polyvalent

Auteur d’une saison à 15.7 points, 6 rebonds, 3.3 passes et 1.7 interception de moyenne dans le championnat chinois, Yongxi Cui s’imagine un avenir en NBA comme « 3&D » où sa polyvalence pourrait être précieuse.

« C’est l’ère du « small ball », où les postes ne sont plus fixes. Un joueur doit être polyvalent et capable de jouer plusieurs rôles » rappelle-t-il. « La tendance actuelle est d’avoir cinq joueurs de petite taille sur le terrain et de jouer un basket rapide. Mes forces en NBA seront celles d’être un joueur « 3&D ». Si j’excelle dans ce domaine, d’autres opportunités s’offriront à moi. »

À la presse chinoise, il ne demande qu’une chose : de rester mesurée. « Ne vous enflammez pas après un bon match, et ne me critiquez pas trop après un mauvais » conclut-il.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.