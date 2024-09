Les Nets signent le Chinois Yongxi Cui

Le propriétaire Joe Tsai en avait rêvé, son « front office » en a fait une réalité. Le poste 2-3 chinois Yongxi Cui (2m01, 21 ans) a signé un « two-way contract » avec les Nets, après avoir finalement décliné un contre de type « Exhibit 10« , soit une invitation au camp des Blazers.

Considéré comme l’un des meilleurs espoirs chinois, celui que l’on surnomme « Jacky » avait déjà été scouté par Brooklyn, qui l’avait invité pour le voir de plus près avant la Draft, au même titre qu’Indiana et Portland. Les Nets n’avaient toutefois pas de tour de Draft, et le joueur n’a finalement pas été sélectionné par une autre équipe.

Un shooteur au fort mental

Titulaire la saison passé en CBA, et aperçu à la Coupe du monde 2023, Yongxi Cui a tourné à 15.7 points et 5.8 rebonds avec les Long Lions de Guangzhou, avec 36.5% de réussite à 3-points. Mais au delà de ses aptitudes techniques, sur le tir extérieur notamment, dont il a pu faire l’étalage lors de la Summer League avec Portland et à l’occasion du G-League Elite Camp (en réussissant un 23/25 lors de l’exercice de tir à 3-points), c’est son état d’esprit et sa mentalité de battant qui auraient également convaincu le front office new-yorkais.

Pour l’avoir côtoyé lors du passage du joueur dans la NBA Global Academy (Canberra) dont il est sorti diplômé avant d’attaquer sa carrière de joueur professionnel, le directeur du « International Basketball Development » de la NBA Chris Ebersole n’en dit que du bien sur ce point.

«Je l’ai trouvé tellement impressionnant, prêt à faire des erreurs et à prendre des risques », avait-il déclaré à HoopsHype. « Tout le monde, de notre équipe à ses coéquipiers, a une haute opinion de lui à cause de cela. Il a un très bon jeu de jambes et joue très dur. Ces ingrédients, tant pour la défense que pour le positionnement sans ballon, lui servent bien. »

On imagine que les Nets ont également pensé à l’aspect business et à l’exposition dont ils pourraient bénéficier sur le marché chinois avec ce genre de recrutement, pour un investissement somme toute mesuré.

LEXIQUE

Exhibit 10 : Porte d’entrée vers un « two-way contract » puisque ce contrat signé au moment du training camp lie le joueur à la franchise de G-League. La clause s’accompagne d’un bonus de 5 000 à 50 000 dollars, valable uniquement si, une fois coupé, le joueur s’engage dans la franchise G-League affiliée et y reste au moins 60 jours. La clause permet également à la franchise NBA de convertir le contrat en « two-way contract » en amont de la saison régulière. Si elle le fait, le joueur reçoit également le bonus évoqué.

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 apparitions sur la feuille de match en NBA.