La NBA a perdu hier l’une de ses voix les plus emblématiques avec le décès d’Al McCoy à l’âge de 91 ans. Le célèbre commentateur des Suns a débuté sa carrière en septembre 1972, et a illustré les aventures de la franchise de l’Arizona pendant 51 ans, jusqu’à la fin de la saison 2022/23, avec son vocabulaire imagé, marqué par ses expressions phares comme « Shazam », « Zing Go the Strings » ou « Heartbreak Hotel » pour signifier une défaite ou un tir raté. Autant de « gimmicks » qui ont marqué plusieurs générations de fans des Suns.

Sa longévité extraordinaire faisait aussi de lui une légende de l’histoire de cette formation née en 1968. Al McCoy a ainsi vu se succéder la majorité des meilleurs joueurs de la franchise, de Walter Davis, meilleur scoreur de l’histoire du club, à Paul Westphal en passant par Kevin Johnson, Charles Barkley ou plus tard le trio Nash-Marion-Stoudemire, jusqu’à l’éclosion de Devin Booker. Il avait intégré le « Ring of Honor », le Hall of Fame de Phoenix, et aussi le Hall of Fame du sport en Arizona en 2009.

Les hommages se sont multipliés depuis l’annonce de la triste nouvelle, à commencer par celui d’Adam Silver.

« Al était un maître dans son art. En tant que commentateur d’une équipe NBA à la plus longue carrière dans l’histoire de la ligue, il a mis la barre haut à commenter les matchs de Phoenix pendant 51 ans. Il a diverti des générations de fans avec sa marque de fabrique et son amour inconditionnel pour le basket. Il était un ami apprécié par tellement d’entre nous au sein de la communauté NBA. J’adresse mes condoléances les plus sincères à la famille et aux amis d’Al ainsi qu’à toute la franchise des Suns », a écrit le commissioner.

Une des figures majeures de l’histoire des Suns

Charles Barkley et d’autres, comme Devin Booker, l’un des dernières superstars des Suns dont Al McCoy a commenté les exploits avant sa retraite, y sont également allés de leur petit mot.

« J’ai eu le privilège de voir Al McCoy raconter les huit premières années de ma carrière. Il a été nommé au Ring of Honor dans ma deuxième saison, et c’est à ce moment que j’ai vraiment compris à quel point c’était un talent particulier. Au cours de ma carrière ensuite, j’ai appris à quel point c’était une personne spéciale. Al va nous manquer, et je suis si heureux que nos héritages à Phoenix soient à jamais liés », a Devin Booker.

Jerry Colangelo, ancien propriétaire de la franchise qui a engagé Al McCoy en 1972, a bien résumé l’apport de ce dernier, le plaçant comme l’un des membres les plus méritants de l’histoire des Suns.

« Si je repense à tous ceux qui ont apporté une contribution incroyable à cette franchise pendant des décennies, pas seulement des années, mais des décennies, il faut mettre Al tout en haut de la liste », a-t-il conclu.