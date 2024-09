Le grand retour de la Kobe 9 Elite Low Protro Halo

C’était il y a déjà plus de dix ans. Nike avait mis le paquet en sortant une gamme de Kobe 9 dont cette « Elite Low Protro Halo » à l’occasion du retour sur les parquets de Kobe Bryant pour la saison 2014-2015, après sa rupture du tendon d’Achille face aux Warriors, suivie d’une grosse blessure au genou, contractée face aux Grizzlies.

Dix ans plus tard, et alors que la famille du regretté Kobe a fait la paix avec Nike, ce 9e modèle signature crée l’événement en faisant aujourd’hui son grand retour. On retrouve la tige en « Flyknit », une grande première à l’époque, dans un coloris ici exclusivement blanc. Une légère touche de noir apparaît au niveau de la semelle intermédiaire, reposant sur une semelle en caoutchouc blanche. Le logo et la signature de Kobe Bryant sont présents sur la languette, en blanc également.

La « Kobe 9 Elite Low Protro Halo » est sortie en « Early Access » pour les clients MVP de Basket4Ballers. Bonne nouvelle, elle est aujourd’hui disponible pour tout public, au prix de 210 euros.