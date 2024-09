Arbitrage : des nouveautés en Espagne

En Espagne, la saison va reprendre ce week-end et deux nouveautés ont été introduites en matière d’arbitrage, à l’occasion de cet exercice 2024/25.

Ainsi, la première nouveauté concerne les remises en jeu, puisque les joueurs pourront maintenant décider de l’endroit où elles seront effectuées en sortie de temps-mort : en phase offensive (avec 14 secondes au chrono) ou en phase défensive (24 secondes) et côté banc ou bien côté opposé. À n’importe quel moment de la rencontre et plus uniquement dans les deux dernières minutes de celui-ci. Ce que l’arbitre Alfonso Olivares juge « positif« .

Quant à la seconde nouveauté en Liga ACB (ou Liga Endesa), elle concerne les discussions entre les arbitres sur un ralenti, puisque les fans pourront dès à présent les entendre intégralement.

« Vous comprendrez pourquoi une décision a été prise, les raisons seront expliquées. Il doit y avoir de la transparence dans la prise de décision et nous devons nous rapprocher des fans. Nous ne pouvons pas seulement parler en langage arbitral » estime toujours Alfonso Olivares, dans les colonnes de AS.