Pour Tom Thibodeau, on s’enflamme un peu trop sur la Villanova Connection

Les Knicks vont attaquer la saison avec quatre joueurs qui ont porté les mêmes couleurs en NCAA. C’est ce qu’on appelle la « Villanova Connection » puisque New York est allé chercher Mikal Bridges, ancien coéquipier de Jalen Brunson, Josh Hart et Donte DiVincenzo à Villanova. Quatre anciens coéquipiers dans la même équipe NBA, c’est du jamais vu !

Dans les années 90, les Celtics avaient trois anciens partenaires à Kentucky dans leur formation (Antoine Walker, Ron Mercer et Walter McCarthy) et c’est Rick Pitino, leur ancien entraîneur à l’université, qui les avait réunis et coachés !

Bridges a aussi joué avec Payne et Bates-Diop en NBA

Cette fois, pas de Jay Wright sur le banc, mais Tom Thibodeau, évidemment très satisfait de pouvoir compter sur cette « connexion », même s’il tente de tempérer l’enthousiasme général.

« Cette histoire de Villanova remonte à longtemps, et ce que les gens ne réalisent pas, c’est que ces gars ont tous joué dans des endroits différents depuis » explique le coach des Knicks. « Ils ont donc acquis des expériences différentes. Et maintenant, ils sont revenus. Mais il y a aussi des situations comme celle de Mikal, qui a non seulement joué avec ces gars-là, mais aussi avec Cam Payne et [Keita] Bates-Diop [à Phoenix ou à Brooklyn]. »

Une intégration facilitée

En clair, l’amitié de Brunson, Hart, DiVincenzo et Bridges est une chose, et leur complicité sera précieuse, mais Tom Thibodeau rappelle qu’il se crée aussi des connexions en NBA, et qu’elles sont toutes aussi importantes.

« C’était la même chose quand j’étais à Chicago : nous avions Carlos Boozer, Kyle Korver et Ronnie Brewer, qui avaient déjà joué ensemble au Jazz. C’est probablement un peu surestimé, mais le fait qu’ils aient déjà joué ensemble les aide à s’adapter rapidement à un nouveau système. C’est là que réside le plus grand avantage, leur aisance à jouer l’un avec l’autre, à comprendre leurs forces et leurs faiblesses. Et puis, non seulement vous avez joué de nombreux matches ensemble, mais vous vous êtes aussi entraînés ensemble. »