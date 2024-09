Paul George croit beaucoup en Paolo Banchero

Luka Doncic, Anthony Edwards, Victor Wembanyama… Les joueurs de 25 ans ou moins dont l’avenir en NBA s’annonce radieux sont nombreux. Or, Paul George n’avait pas le droit de citer ces trois noms-là et c’est la raison pour laquelle il s’est tourné vers Paolo Banchero, s’il devait choisir un jeune pour construire sa franchise.

« Il y a encore beaucoup de joueurs talentueux : Ja [Morant] a moins de 25 ans, Paolo Banchero également, pareil pour LaMelo [Ball]… Si vous voulez opter pour un grand, Chet Holmgren est âgé de moins de 25 ans » énumère le nouveau joueur des Sixers, dans son podcast. « Mais je pense que celui qui a démontré qu’il était prêt pour la prochaine étape et qui est déjà une star, c’est assurément Paolo Banchero. »

L’entourer de shooteurs pour lui faciliter la vie

Paolo Banchero, 22 ans en novembre, joue en NBA depuis deux ans et, après avoir été nommé Rookie de l’année en 2023 (20.0 points, 6.9 rebonds, 3.7 passes), il a été retenu pour son premier All-Star Game cette année (22.6 points, 6.9 rebonds, 5.4 passes).

Emmenant surtout le Magic jusqu’en playoffs (défaite en sept matchs au premier tour). Les premiers de la franchise floridienne depuis 2020.

« Il est mature. Il faut mettre des shooteurs autour de lui compte tenu de son style de jeu, car c’est une telle force… Il est excellent en contre-attaque, excellent en isolation et excellent quand il faut analyser ses défenseurs et utiliser sa puissance afin de les dominer » détaille Paul George. « Ce qui le gêne, ce sont ceux qui bloquent ses couloirs de pénétration, car c’est un joueur de pénétration. Il s’est amélioré au shoot, mais c’est quelqu’un qui pénètre naturellement, il aime le contact et jouer de manière physique. Il faut l’entourer de joueurs qui peuvent lui ouvrir le terrain. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 Total 152 34 44.2 32.1 73.1 1.1 5.8 6.9 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.