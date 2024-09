Nouveau record pour A’ja Wilson et nouvelle victoire pour les Aces

Pour l’avant-dernier match de saison régulière des deux équipes, le Seattle Storm recevait les Las Vegas Aces dans un duel décisif, puisque Gabby Williams et ses coéquipières pouvaient revenir à égalité en cas de victoire…

Sauf que sans deux titulaires habituelles, Jewel Loyd et Ezi Magbegor, Seattle a eu bien du mal à tenir le rythme à tenir le rythme offensif du quatuor adverse : A’ja Wilson, Kelsey Plum, Chelsea Gray et Jackie Young.

Impressionnantes dans la circulation du ballon et l’adresse générale, les doubles championnes en titre pointaient ainsi déjà à +18 (46-28) au milieu du deuxième quart-temps, face à un Storm désespérément en quête de 3-points.

Mais en haussant le ton en défense, et en serrant le jeu autour de A’ja Wilson, Seattle est tout de même parvenu à revenir dans le match. Derrière un panier très compliqué de Skylar Diggins-Smith, le Storm passait même en tête (65-64) dans le quatrième quart-temps. Sauf que les Aces vont éteindre la lumière, avec un 19-2 dans la foulée !

Après les points, les rebonds !

C’est donc Las Vegas qui s’impose (85-72) face à Gabby Williams (14 points à 5/13 au tir, 5 rebonds et 5 passes décisives) et s’assure donc l’avantage du terrain au premier tour des playoffs.

Reste à voir face à quel adversaire car avec la nouvelle défaite de Connecticut (26-13) devant, les Aces (27-12) peuvent toujours espérer récupérer la 3e place du classement, en cas de victoire lors de leur dernier match (Dallas), couplée à une défaite du Sun (Chicago).

Quant à A’ja Wilson, en plus du record de points sur une saison, elle s’est adjugée cette nuit le record de rebonds, pointant désormais à 451 prises. Elle dépasse ainsi Angel Reese et va devenir la première joueuse de l’histoire de la WNBA à finir la saison avec le plus grand nombre de points, de rebonds et de contres dans la même saison.

« C’est cool », balayait-elle toutefois en haussant les yeux. « Enfin, je fais 1m93 et je joue près du cercle. J’espère donc pouvoir prendre quelques rebonds pour mon équipe. Mais je ne me concentre pas sur le fait de prendre des rebonds. Je me concentre plutôt sur le fait de mettre le ballon dans le panier ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.