Un trophée, mais des débuts discrets pour Evan Fournier

Ce week-en se déroulait le Crete International Basketball Tournament, et c’était l’occasion de voir pour la première fois Evan Fournier sous le maillot de l’Olympiakos. Après s’être débarrassé du Virtus Bologne d’Isaïa Cordinier en demi-finale, le club du Pirée s’est imposé sur le finale face à Fenerbahce.

Alors que les Turcs ont compté jusqu’à 12 points d’avance, c’est une victoire (73-70) en forme de hold-up grâce à un 3-points à la dernière seconde de Tyler Dorsey. L’ancien arrière des Mavericks termine la rencontre avec 15 points. Même total pour Sasha Vezenkov, qui ajoute 6 rebonds et 1 interception.

Après avoir inscrit 5 points en demi-finale, Evan Fournier n’inscrit que 2 points en finale, à 1 sur 5 aux tirs. Le Français ajoute 1 rebond, 3 passes et 4 fautes pour une évaluation négative de -3. La presse grecque a loué sa volonté de s’intégrer et de faire jouer les autres.

Du côté du Fenerbahce, Nigel Hayes-Davis termine meilleur marqueur du match avec 16 points. À ses côtés, Scottie Wilbekin et Bonzie Colson ajoutent respectivement 12 et 11 points. Ce tournoi marquait aussi les débuts de Khem Birch côté turc, et l’intérieur canadien cumule 4 points et 7 rebonds.

Les deux formations se retrouveront dès le 4 octobre pour la première journée de la saison régulière d’Euroleague. Ce sera en Turquie.

Photos : DR