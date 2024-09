Jaden Hardy voit les Mavericks refaire le coup

Comme beaucoup de joueurs, Jaden Hardy profite de l’intersaison pour s’investir pour la communauté de Dallas. C’est ainsi la troisième édition de son camp de basket pour les jeunes du coin, un moment apprécié par les campeurs et le joueur, toujours prompt à partager son expérience, comme il a appris des aînés lorsqu’il était plus jeune.

C’est l’occasion également pour lui de revenir sur l’été mouvementé des Mavericks, qui n’ont pas chômé après leur défaite en finale NBA. Aux côtés de Naji Marshall et Quentin Grimes, c’est la venue de Klay Thompson qui a illuminé l’intersaison du côté de Dallas. De quoi aborder la saison prochaine avec toujours autant d’ambition.

« J’ai l’impression qu’on a effectué de très belles prises avec Klay, Naji Marshall et Quentin Grimes. Cela nous apporte plus de polyvalence et de qualité sur le tir extérieur. Ça va aider notre équipe de façon générale et dans les moments importants. Je trouve qu’on a une équipe avec une grosse profondeur d’effectif », a-t-il déclaré.

Avec un tel renfort pour épauler Luka Doncic et Kyrie Irving sur les postes extérieurs, Jaden Hardy ne voit pas son équipe viser autre chose qu’une nouvelle place en finale, à condition d’utiliser les mêmes ingrédients qui ont fait la force du groupe de Jason Kidd la saison passée.

Une double expérience supplémentaire

« C’est notre objectif, de revenir là où on était. On veut retourner en finale et, à terme, arriver à remporter le titre », a-t-il ajouté. « Tout commence très tôt, avant même le début de saison avec les mini-camps d’entraînement, le fait d’être ensemble, de bâtir cette cohésion, cet esprit de camaraderie, et avoir confiance en tout le monde. Il faudra y croire et s’accrocher. Mais je pense qu’on a un groupe super, en mesure de pouvoir le refaire ».

Les Mavs ne bénéficieront plus de l’effet de surprise créé lors des derniers playoffs, après avoir successivement sorti les Clippers, Oklahoma City et Minnesota. Ils pourront en revanche compter sur l’expérience de Klay Thompson comme quadruple champion NBA, mais aussi le vécu d’une première finale vécue ensemble.

« Je ne peux dire qu’une chose à ce sujet, on est tous restés soudés », a-t-il confié au sujet de l’épopée des playoffs 2024. « On n’a pas laissé les bruits de couloir ou ce qui pouvait se dire nous affecter. Simplement, on est restés unis, à croire en chacun, et je pense que c’est ce qui nous a aidés dans ces situations, quand on était menés dans une série, ou quand on était dans un match difficile et qu’on arrive dans le « money-time ». On a juste continué de croire en chacun d’entre nous, et je trouve qu’on a fait du super boulot là-dessus ».

Jaden Hardy Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DAL 48 15 43.8 40.4 82.3 0.2 1.6 1.9 1.4 1.3 0.4 1.0 0.2 8.8 2023-24 DAL 73 14 40.7 36.2 77.6 0.3 1.5 1.8 1.5 1.1 0.3 0.9 0.1 7.3 Total 121 14 42.0 37.9 80.0 0.3 1.6 1.8 1.4 1.2 0.3 0.9 0.1 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.