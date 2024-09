Des élus démocrates veulent sévèrement limiter les paris sportifs aux Etats-Unis

Longtemps particulièrement encadrés, les paris sportifs se sont développés aux États-Unis depuis quelques années, sous notamment la pression des grandes ligues sportives du pays.

Sauf que le retour d’expérience est loin d’être uniquement positif, avec notamment l’affaire Jontay Porter mais surtout des addictions aux conséquences parfois graves, et des fans déçus de plus en plus agressifs dans leurs interactions avec les sportifs. En conséquence, les élus démocrates Richard Blumenthal (Connecticut) et Paul Tonko (New York) viennent de proposer un projet de loi pour sévèrement limiter les paris sportifs aux Etats-Unis.

Bannir les cartes de crédit et l’intelligence artificielle

La loi veut ainsi interdire les paris pendant les événements sportifs en direct et les paris individuels sur les athlètes universitaires. Elle souhaite également interdire les publicités qui encouragent l’utilisation de jeux d’argent, qui montrent aux téléspectateurs comment jouer ou qui expliquent le fonctionnement des paris. Elle espère aussi interdire l’utilisation des cartes de crédit pour les comptes de jeu et empêcher l’intelligence artificielle de suivre les habitudes de jeu des consommateurs.

« Ce projet de loi est une question de santé publique. Il s’agit de mettre fin à la dépendance, de sauver des vies et de veiller à ce que les jeunes, en particulier, soient protégés », explique Richard Blumenthal.

Évidemment, du côté de l’American Gaming Association, le lobby des paris sportifs, on est vent debout.

« Six ans après la légalisation des paris sportifs, l’introduction de lourdes interdictions fédérales est une gifle pour les législateurs des États et les régulateurs qui ont consacré beaucoup de temps et de ressources à l’élaboration de cadres réfléchis propres à leurs juridictions et qui ont continué à le faire au fur et à mesure de l’évolution de leurs marchés », a ainsi réagi l’AGA dans un communiqué de presse après l’annonce du projet de loi.