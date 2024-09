Les Knicks vont chercher le shooteur Landry Shamet

Les Knicks ont trouvé leur 15e et dernier contrat pour attaquer la saison, et ESPN annonce qu’il s’agit de Landry Shamet, l’ancien shooteur des Clippers et des Sixers. Libéré par les Wizards à la fin de la saison via leur « team option« , il intéressait plusieurs candidats au titre, et ce sont donc les Knicks qui ont choisi de le signer pour une saison. Ce qui signifie du même coup que New York abandonne ses recherches d’un intérieur, et Isaiah Hartenstein ne sera pas remplacé.

Pour sa part, Shamet va reprendre le rôle d’Evan Fournier puis d’Alec Burks. Il sera donc la doublure de Donte DiVincenzo, et on lui demandera de sanctionner de loin puisqu’il tourne en carrière à 38% à 3-points. A 27 ans, c’est donc une saison de transition, et au lieu de toucher 11 millions de dollars, il va sans doute s’engager pour le salaire minimum.

EFFECTIF KNICKS 2024/25

Meneurs : Jalen Brunson, Miles McBride, Cameron Payne, Tyler Kolek

Arrières/ailiers : OG Anunoby, Mikal Bridges, Donte DiVincenzo, Josh Hart, Landry Shamet, Keita Bates-Diop, Pacôme Dadiet

Intérieurs : Julius Randle, Mitchell Robinson, Precious Achiuwa, Jericho Sims

Two-way contracts : Ariel Hukporti, Kevin McCullar Jr, Jacob Toppin

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 * All Teams 79 23 43.1 42.2 80.6 0.3 1.4 1.7 1.5 2.0 0.5 0.6 0.1 9.1 2018-19 * PHL 54 21 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.2 8.3 2018-19 * LAC 25 28 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2019-20 LAC 53 27 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BRK 61 23 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHX 69 21 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHX 40 20 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 16 43.1 33.8 82.6 0.4 1.0 1.4 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 Total 348 22 40.8 38.4 84.0 0.2 1.5 1.7 1.6 1.8 0.5 0.7 0.2 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.