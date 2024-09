Coupe Intercontinentale : l’équipe de G-league en finale !

Dans l’indifférence générale, ou presque, se déroule la Coupe Intercontinentale des clubs du côté de Singapour et samedi avait lieu la dernière journée des phases de poule avec notamment le choc entre la G-League United et les Tasmania JackJumpers, champions de la NBL (ligue australienne). L’affiche a tenu toutes ses promesses puisque tout s’est joué dans les dernières secondes, avec la victoire (76-74) des coéquipiers de Charlie Brown (23 points).

La formation de G-League pensaient avoir fait le plus dur en menant de 14 points dans le troisième quart-temps, mais les JackJumpers renversé le cours du match. D’abord en égalisant, puis carrément en prenant quatre points d’avance avant le « money time ». Moment choisi par Brodric Thomas, pour être le héros du jour. C’est d’abord lui qui égalise à 3-points (72-72) à une minute de la fin. Derrière, Jordon Crawford (24 points) a redonné l’avantage aux JackJumpers sur un superbe « floater » à 4 mètres. Mais derrière, les joueurs de Scott Roth ont fait faute sur une tentative à 3-points de ce même Thomas. L’ancien joueur des Celtics et des Cavaliers en inscrit deux sur trois, et il remet les deux équipes à égalité (74-74).

Balle aux JackJumpers mais Milton Doyle glisse sur la remise en jeu, et la balle revient aux joueurs de G-League avec 14 secondes à jouer. Balle à Thomas à nouveau, qui va chercher la faute à 1.8 seconde de la sirène. Cette fois, il met les deux. Temps-mort pour l’équipe de Tasmania, qui effectue la remise en jeu au milieu de terrain. La passe lobée est interceptée, et la G-League United décroche sa place en finale, et elle affrontera l’Unicaja Malaga de Killian Tillie en finale.