Taze Moore de retour aux Blazers

Les Blazers ont trouvé leur troisième et dernier « two-way contract » pour attaquer la saison à venir. Aux côtés de Bryce McGowens et Justin Minaya, ESPN annonce que c’est l’explosif arrière Taze Moore (26 ans, 1,95m) qui a été choisi par la franchise de l’Oregon.

Ce dernier a fait ses preuves en G-League la saison dernière au sein du Rip City Remix (15.6 points, 5.2 rebonds, 6.9 passes décisives en moyenne sur 22 matchs), et avait été récompensé de ses efforts en signant deux contrats de dix jours pour les Blazers en cours de saison, disputant ses quatre premiers matchs en NBA.

Un dunkeur incroyable

Taze Moore a ensuite profité de l’intersaison pour briller au sein de la CEBL, première ligue canadienne, terminant MVP de la saison avec une moyenne de 17.6 points, 8.1 rebonds et 7.3 passes sous le maillot des Vancouver Bandits.

Avec la signature de Taze Moore, l’effectif de Portland est à présent au complet. Le 15e et dernier spot devrait se jouer au camp d’entraînement entre Dalano Banton, dont le contrat n’est pas encore garanti, et Devonte’ Graham, invité via un contrat Exhibit 9. Le « training camp » débutera le 1er octobre.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.