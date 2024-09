Jaime Jaquez Jr. trouve qu’on enterre le Heat un peu trop vite

Chaque été, c’est le même refrain… Les joueurs assurent qu’ils ont beaucoup travaillé durant l’intersaison, et que leur priorité est de devenir un défenseur respecté.

La plupart du temps, ce n’est suivi d’aucun effet, mais Jaime Jaquez Jr. a clairement conscience qu’il va lui falloir progresser dans ce secteur cette saison. D’abord parce que c’est important d’être un « two-way player » dans la NBA actuelle, mais aussi parce que le Heat a perdu Caleb Martin et qu’il n’a pas été remplacé.

« Avec la perte de Caleb, il y aura certainement un vide à combler côté ballon en défense. C’est vraiment un gars capable d’arrêter le meilleur joueur adverse ou celui qui a la main chaude », rapporte Jaime Jaquez Jr. « Je pense que mon rôle peut évoluer et que l’entraîneur peut décider de me confier la tâche de défendre le meilleur joueur adverse, de le suivre partout et de l’arrêter. Je pense que mon rôle peut évoluer dans ce sens. »

Lors des derniers playoffs, le « sophomore » du Heat s’était retrouvé face à Jaylen Brown ou Jrue Holiday, et pendant la saison, il s’était occupé aussi bien d’un Paolo Banchero que d’un Anthony Edwards.

Miami va faire du bruit

Comment se voit-il progresser pour leur tenir tête ? « Il suffit d’être solide » répond-il. « Je sais qu’il m’arrive d’être un peu trop agressif et de faire des erreurs d’inattention… Je pense que ce que je peux vraiment améliorer, c’est d’être très attentif en défense. Je n’en fais pas trop, je m’assure simplement de rendre le tir le plus difficile possible ou de faire en sorte qu’ils se débarrassent de la balle. »

De l’autre côté du terrain, Jaime Jaquez Jr. entend progresser à 3-points et dans la création pour devenir un joueur « en qui le coach a confiance dans ce type de moments ». Enfin, l’ancien ailier de UCLA entend bien démontrer que la saison 2023/24 n’était qu’un accident, et que le Heat mérite mieux que cette élimination au premier tour en cinq manches face aux Celtics, et que ces maigres sept matches télévisés sur le réseau national.

« Peu importe ce que c’est, nous allons trouver un moyen d’être revanchard », conclut-il ainsi. « Si le Heat n’a que sept matches à la télévision nationale, ça signifie que c’est ce que la NBA pense de nous. Ce n’est pas grave, car je vous garantis qu’ils parleront encore de nous lorsque la saison avancera et que nous jouerons notre saison. Je pense que les médias trouveront toujours un moyen de parler de nous et de ce que nous faisons, et nous allons certainement faire du bruit. Ils n’auront pas d’autre choix que de mentionner nos noms. »