L’assistant Phil Handy fait ses adieux aux Lakers

Qui dit changement de coach dit changement de staff. Chez les Lakers, l’arrivée de JJ Redick a forcément chamboulé le coaching staff, et Phil Handy n’a pas été conservé par le nouveau « head coach ».

C’est sur Instagram que ce proche de LeBron James, désormais âgé de 53 ans, a décidé de faire ses adieux à la franchise « Purple & Gold », lui qui y était revenu en 2019, après y avoir débuté entre 2011 et 2013, avant de rejoindre les Cavaliers entre 2013 et 2018, puis avoir passé un an avec les Raptors, entre 2018 et 2019.

Entre Cleveland, Toronto et Los Angeles avait ainsi participé à six Finals consécutives, entre 2015 et 2020, avec trois titres à la clé sur la période (2016, 2019 et 2020).

« Laker Nation, je vous le dois depuis longtemps… Cinq ans et vous m’avez soutenu du début à la fin. La quantité d’amour que les fans du « Lakeshow » m’ont montré au cours des années a été irréelle ! Je vous serai à jamais reconnaissant pour le soutien que vous m’avez apporté. Nous avons réussi en 2020 et nous avons essayé chaque année d’atteindre le sommet. Le business du basket n’est pas toujours facile ou juste mais vous savez tous ce que je défends par rapport à ce jeu et tous les joueurs avec lesquels j’ai travaillé… » écrit-il ainsi.

Très apprécié des joueurs, le message de Phil Handy, qui rêvait de prendre la direction de l’équipe après le renvoi de Frank Vogel, a ainsi été commenté par Austin Reaves et Jarred Vanderbilt tandis que LeBron James l’a liké.