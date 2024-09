Ancien 6e homme des Bucks, Junior Bridgeman rachète 10% du club !

La réussite financière de Junior Bridgeman est l’une des plus étonnantes chez les anciens joueurs de la NBA.

Car si l’homme de 70 ans a compilé 13.6 points, 3.5 rebonds et 2.4 passes de moyenne en 12 saisons dans la Grande Ligue (dix aux Bucks et deux aux Lakers), et que son maillot a été retiré par Milwaukee, il n’a été qu’un super 6e homme durant sa carrière, de 1975 à 1987. Et n’a jamais gagné plus de 350 000 dollars sur une saison.

Sauf que celui qui fut drafté par les Lakers puis dans la foulée échangé contre… Kareem Abdul-Jabbar, a très rapidement investi ce qu’il avait gagné dans son fast-food préféré, Wendy’s, avant de se diversifier.

Une ristourne de 15%

Résultat : il a un temps possédé des centaines de restaurants Wendy’s et Chili’s, est devenu l’un des principaux producteurs de bouteilles pour Coca-Cola, et a racheté les magazines Ebony et Jet.

Sa fortune est ainsi désormais estimée à 600 millions de dollars et selon CNBC, il a décidé de l’utiliser pour récupérer 10% des Milwaukee Bucks ! La bonne nouvelle, pour lui, c’est qu’en tant qu’ancien joueur du club, il a obtenu une ristourne de 15%, les dernières évaluations (notamment grâce à l’arrivée du nouvel accord TV) estimant que la franchise vaut désormais 4 milliards de dollars.

Au lieu de payer 400 millions de dollars, Junior Bridgeman n’a donc eu à débourser « que » 340 millions de dollars.