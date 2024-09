Le patron des Raptors réélu président du conseil des propriétaires

Stabilité au sommet de la Grande Ligue. La NBA vient d’annoncer la réélection de Larry Tanenbaum à la tête du « Board of Governors », soit le conseil des propriétaires, qui discute et valide les directions fixées par Adam Silver et son équipe.

Le patron des Toronto Raptors, et plus largement du Maple Leafs Sports & Entertainment (MLSE), occupe ce poste depuis 2017. Les nouvelles règles en vigueur dans la ligue prévoient désormais des mandats de deux ans. Le dirigeant avait été élu en 2022 à l’unanimité par les autres propriétaires.

Premier Canadien à occuper cette fonction, l’homme d’affaires de 79 ans a été la principale force derrière la création de la franchise des Raptors en 1995.

Le dirigeant, qui a fait fortune dans la construction et a été décoré de l’Ordre du Canada en 2007, est maintenant le fer de lance du lancement d’une franchise WNBA en 2026 à Toronto. Cette nouvelle formation sera la propriété du groupe Kilmer Sports Venture de Larry Tanenbaum.

Sa nomination ne va sans doute pas faire sauter de joie James Dolan qui avait pointé du doigt le lien existant entre Adam Silver et Larry Tanenbaum sur fond « d’affaire de l’assistant espion » entre Knicks et Raptors.

« Larry Tanenbaum est le patron d’Adam Silver et exerce un contrôle sur le maintien de l’emploi et le salaire d’Adam Silver, qu’il influence fortement. Larry Tanenbaum a notamment été décrit comme un proche allié du commissionner Adam Silver. Adam Silver lui-même a décrit Larry Tanenbaum comme ‘non seulement mon patron en tant que président du « Board of Governors », mais est aussi un modèle dans ma vie’ », dénonçait le propriétaire des Knicks, en réclamant plus de 10 millions de dollars.